Craig Bellamy über Cristiano Ronaldo: 1000 Tore sind einfach unglaublich

Wales-Cheftrainer Craig Bellamy äußerte sich vor dem UEFA Nations League-Duell im Estadio Jose Alvalade in Lissabon voller Anerkennung über den portugiesischen Kapitän Cristiano Ronaldo. Der Fachmann verbarg seine Bewunderung für die langjährige Karriere des erfahrenen portugiesischen Stürmers nicht und unterstützte dessen Ziel, die Marke von 1000 Karrieretoren zu erreichen. Dies berichtet Goal.com .

Der walisische Trainer bezeichnete Ronaldo als eine der größten Legenden der Fußballgeschichte und betonte, dass sein Vermächtnis über Generationen hinweg in Erinnerung bleiben wird. Gleichzeitig scherzte Bellamy, dass Cristiano seine Rekordjagd erst nach ihrem Spiel fortsetzen sollte. Diese Begegnung stößt in der Fußballwelt auf großes Interesse.

Duelle aus der aktiven Zeit

Während seiner eigenen Spielerkarriere traf der Trainer mehrfach in der englischen Premier League auf Cristiano Ronaldo. Bellamy, der für Liverpool, Newcastle United, Blackburn Rovers und West Ham United spielte, trat fünfmal gegen den portugiesischen Angreifer an.

Eines ihrer denkwürdigsten Aufeinandertreffen fand in der Saison 2008/09 statt. In diesem Spiel erzielte Ronaldo im Old Trafford einen Doppelpack und sicherte Manchester United einen 2:0-Sieg gegen West Ham.

Defensives Rätsel und die 1000er-Marke

Nachdem er für Liverpool an erbitterten Duellen wie dem North West Derby teilgenommen hat, weiß Bellamy genau, welch ernstes Problem Ronaldo für Verteidiger darstellt. Deshalb ging er besonders auf die enorme Zielmarke des portugiesischen Stürmers ein.

„Wir sprechen hier von tausend Toren. Wirklich? Wer sonst könnte tausend Tore erzielen?“, staunte Bellamy. Er fuhr fort: „Es ist einfach unglaublich, ich hoffe, er erreicht diese Marke, aber nicht morgen in unserem Spiel. Alles soll erst nach uns beginnen“, witzelte er.

Veränderungen im Trainerstab Portugals

Der walisische Cheftrainer ging auch auf die Trainerwechsel bei der portugiesischen Nationalmannschaft ein. Er bezeichnete den neu ernannten Cheftrainer Jorge Jesus als einen geschickten Taktiker, der das Weltklasse-Potenzial der Mannschaft voll ausschöpfen kann.

Bellamy glaubt, dass der erfahrene Spezialist die Disziplin und Struktur einbringen kann, die dem talentierten portugiesischen Kader bisher fehlte. Das Spiel in der UEFA Nations League wird für beide Teams ein wichtiger Test.