Arman Sarukyan hält Versprechen und schenkt Gaethje einen Pickup

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Arman Sarukyan hält Versprechen und schenkt Gaethje einen Pickup

UFC-Kämpfer Arman Sarukyan ist seinem früheren Versprechen nachgekommen und hat Justin Gaethje einen neuen Pickup-Truck geschenkt.

Auf dem Foto ist Gaethje zu sehen, wie er in einer Bergregion vor einem riesigen RAM-Pickup steht. Das kostbare Geschenk ist ein weiteres Beispiel für den gegenseitigen Respekt und das aufrichtige Verhältnis zwischen den Sportlern.

Zuvor hatte Sarukyan angekündigt, Gaethje für dessen Sieg ein Auto zu schenken. Er hat dieses Versprechen nicht nur ausgesprochen, sondern auch in die Tat umgesetzt.

Das Ereignis stieß in den sozialen Netzwerken auf großes Interesse. Fans bewerten Sarukyans Geste als Beispiel für Mut und Verlässlichkeit.

Justin Gaethje zeigte ein Foto mit seinem neuen Auto und machte deutlich, dass er über das Geschenk sehr glücklich ist.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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