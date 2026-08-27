Nina Drama verrät, wie Dana White sie vor einem gefährlichen Stalker rettete

Eine berühmte Bloggerin, die die Herzen von Kampfsportfans durch exklusive, informelle und humorvolle Interviews mit UFC-Kämpfern gewonnen hat Nina Drama sprach über die beängstigendsten Tage ihres Lebens. Sie enthüllte, dass sie über mehrere Jahre hinweg von einer psychisch instabilen Person verfolgt wurde und der Chef der Liga persönlich in die Situation eingriff.

„Er schickte ein SWAT-Team zu meinem Haus“: Eine Bedrohung, die an einem Tag gelöst wurde

Die Bloggerin erinnert sich daran, wen sie um Hilfe bat, als eine unerwartete Bedrohung auftauchte, und wie Dana White handelte:

„Vor ein paar Jahren begann eine völlig psychisch instabile Person, mich unaufhörlich zu verfolgen. Als die Situation sehr ernst wurde, wusste ich nicht weiter, also rief ich Dana White an und bat um Hilfe. Ohne zu zögern schickte er ein spezielles SWAT-Team zu meinem Haus. Innerhalb von weniger als einem Tag fanden diese Spezialisten den Stalker und setzten ihn auf eine schwarze Liste, die ihm das Fliegen untersagte. Ehrlich gesagt bin ich Dana ein Leben lang dankbar. Er zögert in solchen gefährlichen Situationen nie und ergreift immer entschlossene Maßnahmen.“, sagte Nina.

Freundschaft und Schutz hinter dem Oktagon

Nina Drama betonte, dass der UFC-Präsident eine kompromisslose Haltung einnimmt, wenn es darum geht, die Sicherheit nicht nur der Kämpfer, sondern auch des Kreativteams und der Blogger rund um die Liga zu gewährleisten.

Dank Whites sofortigem Eingreifen wurde der gefährliche Stalker neutralisiert, was der Bloggerin ermöglichte, ihre Arbeit in Frieden und Sicherheit fortzusetzen.