Arman Sarukyan schenkt Freundin Uhr im Wert von 400.000 Dollar (Video)

·34·Welt
Arman Sarukyan schenkt Freundin Uhr im Wert von 400.000 Dollar (Video)

UFC-Kämpfer Arman Sarukyan hat erneut die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen, indem er seinem geliebten Menschen ein kostbares Geschenk überreichte.

In einem verbreiteten Video ist zu sehen, wie der Sportler seiner Freundin in einem Restaurant eine Richard-Mille-Armbanduhr in einer speziellen Box schenkt. Man sieht, wie das Mädchen überglücklich ist und Sarukyan umarmt, nachdem sie die Uhr anprobiert hat.

Berichten zufolge liegt der Wert dieses Luxusaccessoires bei etwa 400.000 US-Dollar. Richard-Mille-Uhren sind bekannt für ihr einzigartiges Design, ihren komplexen Mechanismus und ihre limitierte Stückzahl.

Diese Aufnahmen verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken und lösten unterschiedliche Reaktionen bei den Nutzern aus. Während einige Sarukyans Großzügigkeit lobten, konzentrierten sich andere auf den enormen Wert des Geschenks.

Arman SarukyanUFCRichard Mille
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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