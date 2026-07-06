In Nepal verfolgte ein Elefant eine Familie 14 Jahre lang, bis er sie schließlich tötete

Ein schrecklicher Vorfall in Nepal hat die Öffentlichkeit erschüttert. Es wurde bekannt, dass ein wilder Elefant eine Familie 14 Jahre lang verfolgte und den Tod von vier ihrer Mitglieder verursachte.

The Kathmandu Post berichtet, dass die Familie von Shanichara Bote erstmals 2012 von einer Tragödie heimgesucht wurde. Damals tauchte ein wilder Elefant namens Durbe in der Nähe des Chitwan-Nationalparks auf und zertrampelte seine Eltern, Budhiram und Jharali Bote, zu Tode.

Nach diesem grausamen Ereignis beschloss Shanichara Bote, mit seiner Familie in ein sichereres Gebiet zu ziehen. Sie verkauften alles, was sie besaßen, überquerten mehrere große Flüsse und zogen in das Dorf Jagatpur, weit weg vom Nationalpark. Doch auch das konnte sie nicht vor der Tragödie bewahren.

Jahre später, am Abend des 4. Juli, brach genau dieser Elefant in das neue Zuhause von Shanichara ein. Bei dem Angriff kamen seine 25-jährige Schwiegertochter Ashika Bote und sein 4-jähriger Enkel Bharat Bote ums Leben.

Als Shanichara Bote sich an das erlittene Leid erinnerte, sagte er, er habe alle Maßnahmen ergriffen, um der Gefahr zu entkommen, doch das Schicksal habe ihn erneut mit demselben Elefanten konfrontiert.

Experten erklären, dass junge männliche Elefanten aus der Herde vertrieben werden, sobald sie ein bestimmtes Alter erreichen, und anfangen, ein eigenständiges Leben zu führen. Dies kann zu erhöhter Aggressivität führen. Infolgedessen dringen einige Elefanten auf der Suche nach Nahrung in menschliche Siedlungen ein und stellen eine ernsthafte Gefahr für die Menschen dar.

Offiziellen Angaben zufolge greift dieser Elefant mit dem Spitznamen Durbe seit 2010 Menschen an. Bisher wurde er für den Tod von mindestens 25 Menschen verantwortlich gemacht.

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, dass das Problem der Konflikte zwischen Wildtieren und Menschen immer ernster wird. Experten betonen die Notwendigkeit, die Sicherheitsmaßnahmen rund um Nationalparks zu verstärken, um solche Tragödien zu verhindern.