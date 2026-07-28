Heirat von drei Schwestern mit demselben Mann sorgt im Netz für Aufsehen

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Heirat von drei Schwestern mit demselben Mann sorgt im Netz für Aufsehen

Die Entscheidung der 18-jährigen Santosh, der 19-jährigen Savitri und der 20-jährigen Saroj, denselben Mann namens Vikas zu heiraten, hat unter Internetnutzern für heftige Diskussionen gesorgt. Dies berichtete „Kantri.az“ unter Berufung auf die Publikation „Ekspress“.

Es wird berichtet, dass die Schwestern zusammenarbeiten und verschiedene Videos für soziale Medien produzieren. Vikas arbeitete dabei als ihr Kameramann. Die Mädchen gaben an, dass sie seit ihrer Kindheit zusammenleben und nach der Heirat nicht getrennt werden wollten.

Saroj betonte, dass sie alle volljährig seien und die Entscheidung freiwillig getroffen hätten. Ihren Worten zufolge ertrugen die Schwestern eine Trennung nur sehr schwer und wählten deshalb diesen Weg, um zusammenzubleiben.

Vikas erklärte ebenfalls, dass er in einer engen Beziehung zu allen drei Mädchen gestanden habe und dieser Entscheidung zugestimmt habe, da er wusste, wie stark sie miteinander verbunden sind.

Anurag Pandey, Anwalt am Gericht von Allahabad, erklärte jedoch, dass diese Ehe nach indischen Gesetzen nicht anerkannt wird. Seinen Ausführungen nach kann ein Mann nach hinduistischem Recht nicht legal mehrere Frauen gleichzeitig heiraten.

High Court von AllahabadKantri.azEkspress
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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