Golfcart-Fahrt endet in Tragödie: 4 Touristen in Unfall verwickelt

·49·Welt
Golfcart-Fahrt endet in Tragödie: 4 Touristen in Unfall verwickelt

Ein Urlaub von vier russischen Touristen in Thailand endete mit einem unerwarteten Verkehrsunfall. Laut lokalen Medienberichten erlitten die Mitglieder der Gruppe, die mit einem Golfcart unterwegs waren, aufgrund von Unvorsichtigkeit verschiedene Verletzungen.

Es wurde bekannt, dass die Frau, die das Golfcart steuerte, die Geschwindigkeit überschritt. In einer Kurve verlor ihre Freundin das Gleichgewicht, fiel aus dem fahrenden Fahrzeug und brach sich das Schulterblatt.

Die Fahrerin, die den Vorfall bemerkte, konnte das Fahrzeug nicht rechtzeitig stoppen und sprang aus dem fahrenden Golfcart, um ihrer Freundin zu helfen. Infolgedessen kam das fahrerlose Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Durch den Aufprall erlitten auch die zwei weiteren Touristen, die im Golfcart verblieben waren, Verletzungen. Alle Verletzten wurden medizinisch versorgt.

Nach dem Vorfall mussten die Touristen ihren geplanten Urlaub vorzeitig abbrechen und zur Behandlung nach Russland zurückkehren. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.

ThailandRusslandGolfcartUnfallTourismus
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Charos
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