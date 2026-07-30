Neuer Tourismusmagnet am Issyk-Kul: Präsidenten eröffnen ersten internationalen Golfclub

Am Ufer des Issyk-Kul wurde nicht nur eine einfache Sportanlage in Betrieb genommen, sondern ein großer Komplex, der eine neue Richtung für den Tourismus in Kirgisistan definieren könnte. Der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev Zentralasien nahm zusammen mit den Staatschefs von Aserbaidschan an der feierlichen Eröffnungszeremonie des ersten Golfclubs des Landes von internationalem Format teil.

Es wird erwartet, dass der neue Club den Golfsport popularisiert, einkommensstarke Touristen an den Issyk-Kul lockt und den Saisontourismus ausbaut. Die tatsächliche Wirkung des Projekts wird jedoch davon abhängen, inwieweit internationale Wettbewerbe, Hoteldienstleistungen und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Präsidenten machten sich mit den Möglichkeiten des neuen Komplexes vertraut

Die Veranstaltung Shavkat Mirziyoyevfand im Rahmen seines Besuchs in der Stadt Tscholpon-Ata statt. An der Zeremonie nahmen der kirgisische Staatschef Sadyr Dschaparow, die Staatschefs der zentralasiatischen Länder und Aserbaidschans teil.

Den Führungspersönlichkeiten wurde die im Komplex geschaffene moderne Sport- und Tourismuseinrichtung präsentiert. Es wurde betont, dass die neue Anlage sowohl Profisportlern als auch Gästen, die Golf gerade erst lernen, dienen und in Zukunft ein Austragungsort für große Wettbewerbe werden kann.

Die Staatsoberhäupter Sadyr Dschaparow und das kirgisische Volk gratulierten zur Eröffnung der neuen Einrichtung und wünschten viel Erfolg bei Projekten zur Steigerung des touristischen Potenzials des Landes.

Wie groß ist das Projekt?

Zuvor veröffentlichten Informationen über das Golfresort zufolge liegt der Komplex in der Nähe des Dorfes Kosch-Kol am Nordufer des Issyk-Kul.

Die Gesamtfläche des Projekts beträgt knapp 104 Hektar. Etwa 70 Hektar davon sind für einen 18-Loch-Golfplatz reserviert, der internationalen Standards entspricht. Der Platz ist im „Links“-Stil gestaltet, ein Format, das normalerweise die Nutzung von natürlichem Gelände, Wind und Freiflächenmerkmalen beinhaltet.

Die ersten Pläne für das Komplexgelände sehen vor:

einen professionellen Golfplatz;

eine Golfakademie;

Apartments für Gäste;

Erholungs- und Gastronomieeinrichtungen;

Spezialdienste für Clubmitglieder;

Infrastruktur für Wettkämpfe und Training.

Früheren Projektpräsentationen zufolge war auch der Bau von über 1,5 tausend Apartments für Gäste im Kurortgebiet geplant. Der offizielle Bericht über die Eröffnungszeremonie gab jedoch bisher nicht bekannt, welche Teile des Komplexes voll betriebsbereit sind.

Warum ist Golf wichtig für den Tourismus?

In vielen Ländern gilt Golf nicht nur als Sportart, sondern als touristisches Produkt, das Hotel-, Restaurant-, Transport- und Unterhaltungsdienstleistungen vereint.

Ein gewöhnlicher Tourist bleibt vielleicht ein oder zwei Tage in einer Region. Ein Gast, der zum Golfspielen kommt, bleibt oft mehrere Tage und nutzt neben dem Platz auch Hotels, Gastronomie, Transport und andere Dienstleistungen.

Wenn der Komplex also mit voller Kapazität arbeitet, hat Issyk-Kul die Möglichkeit:

die Aufenthaltsdauer von Touristen zu verlängern;

ein zahlungskräftiges Publikum anzuziehen;

internationale Wettbewerbe auszutragen;

das lokale Dienstleistungsgewerbe zu entwickeln;

neue dauerhafte und saisonale Arbeitsplätze zu schaffen.

Dieses Projekt ist besonders wichtig im Hinblick darauf, den Tourismus am Issyk-Kul nicht nur auf Strand- und Sommerurlaub zu beschränken. Obwohl die Golfsaison vom Wetter abhängt, kann sie dazu beitragen, den Touristenstrom auch in den Frühlings- und Herbstmonaten aufrechtzuerhalten.

Die Eröffnung hat auch eine politische Symbolik

Die gleichzeitige Teilnahme mehrerer Staatsoberhäupter an der Zeremonie verlieh der Einrichtung einen höheren Status als den eines gewöhnlichen lokalen Sportclubs.

Einerseits zeigt dies den Wunsch Kirgisistans, große Tourismusprojekte auf regionaler Ebene zu präsentieren. Andererseits deutet es auf die Möglichkeiten der Länder Zentralasiens und Aserbaidschans hin, im Tourismussektor zusammenzuarbeiten.

Wenn die Länder der Region einheitliche touristische Routen schaffen, kann ein ausländischer Gast während einer einzigen Reise mehrere Länder besuchen. Das Golfresort am Issyk-Kul könnte eine solche regionale Route sein, die Natur, Sport und Premium-Erholung verbindet.

Es gibt noch offene Fragen

Der offizielle Bericht enthielt keine detaillierten Informationen über die Baukosten, Investoren, die Anzahl der Mitarbeiter und den erwarteten jährlichen Touristenstrom des Komplexes.

Auch folgende Fragen bleiben offen:

Zugangs- und Clubmitgliedschaftsbedingungen;

Kalender internationaler Wettbewerbe;

Eröffnungsdatum von Hotels und Apartments;

für die lokale Bevölkerung geschaffene Arbeitsplätze;

Wassernutzung und Platzpflege-System.

Golfplätze erfordern große Flächen und regelmäßige Pflege. Daher bleiben in einem ökologisch sensiblen Gebiet wie dem Issyk-Kul der Wasserverbrauch des Projekts und die Umweltauswirkungen wichtige Themen für die Öffentlichkeit.

Hauptfazit

Die Eröffnung des ersten Golfclubs von internationalem Format in Kirgisistan zeigt den Beginn einer neuen Ausrichtung im touristischen Sektor des Landes.

Die Teilnahme von Shavkat Mirziyoyev und anderen Staatsoberhäuptern an der Zeremonie erhöhte die regionale Bedeutung des Projekts. Es wird erwartet, dass der Komplex den Golfsport popularisiert, eine neue Kategorie von Touristen an den Issyk-Kul lockt und den Sporttourismus entwickelt.

Die Hauptintrige ist nun, ob die große Fläche und die moderne Infrastruktur zu einem echten Touristenstrom, internationalen Wettbewerben und einer neuen Einnahmequelle für die lokale Bevölkerung werden können.