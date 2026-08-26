Über 1000 Hefte! Chinesische Studenten zeigen rekordverdächtigen Fleiß

·79·Welt
Über 1000 Hefte! Chinesische Studenten zeigen rekordverdächtigen Fleiß

Ein neuer Trend gewinnt in China an Popularität, der zeigt, wie hart Studenten arbeiten, um an prestigeträchtige Universitäten zu gelangen. Einige junge Menschen präsentieren über 1.000 Hefte, die sie während ihrer Prüfungsvorbereitung gefüllt haben.

In Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, sammeln Studenten die Hefte, die sie über mehrere Jahre hinweg beschrieben haben, und zeigen sie vor der Kamera.

Ihr Ziel ist einfach: zu zeigen, wie viel Zeit, Kraft und Geduld für die Aufnahme an einer renommierten Hochschule erforderlich sind.

Die Anzahl der Hefte, die manche Studenten zeigen, übersteigt 1.000. Dies lässt erahnen, wie intensiv der Vorbereitungsprozess ist.

Hinter jedem Heft stecken hunderte Stunden Unterricht, Übungen, Fehlerkorrekturen und ständige Wiederholungen. Der Wettbewerb um Plätze an Chinas Top-Universitäten ist hart. Deshalb teilen Studenten ihre Vorbereitungsprozesse in sozialen Medien, um anderen zu zeigen, dass hinter hohen Ergebnissen harte Arbeit steckt.

ChinaBildungStudentenLernmethodenAkademischer Erfolg
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Warum reiste CIA-Direktor John Ratcliffe heimlich in den Kreml? (Hauptthesen)Warum reiste CIA-Direktor John Ratcliffe heimlich in den Kreml? (Hauptthesen)Heute, 07:17Straße von Hormus vollständig geräumt: Trump stellt Iran neues Ultimatum!Straße von Hormus vollständig geräumt: Trump stellt Iran neues Ultimatum!Heute, 07:12Ehemaliger armenischer Präsident Robert Kocharyan und seine Söhne festgenommen!Ehemaliger armenischer Präsident Robert Kocharyan und seine Söhne festgenommen!Heute, 06:58Unerwartete 76-Millionen-Dollar-Hilfe eines schwedischen Milliardärs für Kinder in GazaUnerwartete 76-Millionen-Dollar-Hilfe eines schwedischen Milliardärs für Kinder in GazaHeute, 05:55Warum laufen junge Männer in Äthiopien auf Stelzen? Der Grund ist überraschendWarum laufen junge Männer in Äthiopien auf Stelzen? Der Grund ist überraschendHeute, 05:51Unerwarteter Schlag gegen den französischen Präsidenten Macron: Eine Frau ohrfeigte ihn aus der Menge (Video)Unerwarteter Schlag gegen den französischen Präsidenten Macron: Eine Frau ohrfeigte ihn aus der Menge (Video)Heute, 05:41
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich