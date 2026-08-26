Über 1000 Hefte! Chinesische Studenten zeigen rekordverdächtigen Fleiß

Ein neuer Trend gewinnt in China an Popularität, der zeigt, wie hart Studenten arbeiten, um an prestigeträchtige Universitäten zu gelangen. Einige junge Menschen präsentieren über 1.000 Hefte, die sie während ihrer Prüfungsvorbereitung gefüllt haben.

In Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, sammeln Studenten die Hefte, die sie über mehrere Jahre hinweg beschrieben haben, und zeigen sie vor der Kamera.

Ihr Ziel ist einfach: zu zeigen, wie viel Zeit, Kraft und Geduld für die Aufnahme an einer renommierten Hochschule erforderlich sind.

Die Anzahl der Hefte, die manche Studenten zeigen, übersteigt 1.000. Dies lässt erahnen, wie intensiv der Vorbereitungsprozess ist.

Hinter jedem Heft stecken hunderte Stunden Unterricht, Übungen, Fehlerkorrekturen und ständige Wiederholungen. Der Wettbewerb um Plätze an Chinas Top-Universitäten ist hart. Deshalb teilen Studenten ihre Vorbereitungsprozesse in sozialen Medien, um anderen zu zeigen, dass hinter hohen Ergebnissen harte Arbeit steckt.