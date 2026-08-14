Türkei will 2027 erstmals ein Raumfahrzeug zum Mond schicken

Die Türkei plant, in den ersten Monaten des Jahres 2027 ihr erstes Raumfahrzeug zum Mond zu schicken. Dies gab Mehmet Fatih Kacır, der türkische Minister für Industrie und Technologie, am 13. August bekannt.

Nach Angaben des Ministers nimmt die Nationale Technologieoffensive im Raumfahrtsektor eine wichtige Stellung ein. Er betonte, dass die Raumfahrt und damit verbundene Technologien nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Rüstungsindustrie von strategischer Bedeutung seien.

Die Türkei hat ihre Kompetenzen in der Raumfahrttechnologie in den vergangenen Jahren durch Satellitenprojekte wie BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, Türksat 6A und İMECE ausgebaut.

Kacır zufolge arbeiten türkische Ingenieure und Wissenschaftler derzeit an der Entwicklung eines eigenen Mondraumfahrzeugs. Das Gerät wird mit einem im Inland entwickelten Hybridraketentriebwerk ausgestattet, und alle wichtigen für den Flug vorgesehenen Tests wurden erfolgreich abgeschlossen.

Der Minister erklärte, die Türkei betrachte die Fähigkeit zum unabhängigen Zugang zum Weltraum als strategisches Ziel, und betonte, dass die Arbeiten zur Entwicklung von Raketentechnologien fortgesetzt würden.

Darüber hinaus plant das Land, künftig bemannte Raumfahrtmissionen fortzusetzen, sich als Technologiepartner an neuen Projekten internationaler Raumstationen zu beteiligen und die internationale Zusammenarbeit auszubauen.