Pakistanische Frau gewinnt mit ihrem ersten Los 1 Million Dollar

Noch vor wenigen Tagen hätte die Pakistanerin Hira Nayer nicht einmal daran gedacht, ein Los der Dubai Duty Free Millennium Millionaire-Lotterie zu kaufen. Auf Empfehlung eines Kollegen erwarb sie jedoch zum ersten Mal ein einziges Los und wurde unerwartet zur Gewinnerin des Hauptpreises von 1 Million Dollar .

Die 38-jährige Finanzfachfrau und ausgebildete Buchhalterin Hira Nayer erfuhr von der Lotterie, als sie sich bei der Arbeit mit einem Kollegen unterhielt. Er erzählte ihr von der Aktion und betonte, dass die Gewinnchancen vergleichsweise hoch seien.

Nayer zufolge hatte sie zuvor noch nie von dieser Lotterie von Dubai Duty Free gehört. Aus Neugier besuchte sie die offizielle Website und beschloss anschließend, nur ein Los zu kaufen.

Bemerkenswert ist, dass auch die Losnummer ihre Aufmerksamkeit erregte. Das System wies ihr das Los mit der Nummer 1387zu.

„Als ich die Nummer sah, fühlte sie sich sofort irgendwie vertraut an. Sie schien perfekt zu mir zu passen“, sagte sie.

Nach dem Kauf vergaß Hira das Los jedoch völlig.

Als die Gewinnnummer bekannt gegeben wurde, konnte sie es nicht glauben

Einige Tage später beschloss sie, während der Arbeit die Live-Ziehung der Lotterie online zu verfolgen. Während sie die Übertragung in den sozialen Medien ansah, wurde die Gewinnnummer bekannt gegeben.

Die bekannt gegebene Nummer war tatsächlich 1387 .

„Als sie 1387 sagten, war ich wie erstarrt. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte immer wieder: ‚Wie konnte das passieren?‘“, sagte Nayer.

Ihr Erstaunen wurde noch größer, nachdem sie ihren Ehemann angerufen hatte. Denn er wusste nicht einmal, dass sie ein Lotterielos gekauft hatte.

„Ich hatte ihm überhaupt nicht gesagt, dass ich ein Los gekauft hatte, weil ich nie gedacht hätte, dass ich gewinnen würde“, sagte sie.

Als Nayer ihrem Mann erzählte, dass sie 1 Million Dollar gewonnen hatte, glaubte er ihr zunächst nicht. Er bat sie sogar, ihm ein Foto des Loses und ein Video der Ziehung zu schicken.

Erst nachdem er das Los und das Video gesehen hatte, glaubte er, dass seine Frau tatsächlich den Hauptpreis gewonnen hatte.

Sie wurde die 29. Gewinnerin aus Pakistan

Hira Nayer gewann mit dem am 3. Juli online gekauften Los Nummer 1387 den Hauptpreis von 1 Million Dollar in der 550. Serie von Dubai Duty Free Millennium Millionaire.

Dieser Gewinn machte sie zur 29. Pakistanerin, die den Hauptpreis gewannin der Geschichte dieser Aktion.

Besonders bemerkenswert ist, dass Hira zum ersten Mal an der Lotterie teilnahm und nur ein Los gekauft hatte. Damit wurde ein Tag, der mit einfacher Neugier begonnen hatte, für sie unerwartet zu einem freudigen Ereignis im Wert von 1 Million Dollar.