Ein Wunder nach 34 Jahren: Baby auf schottischer Insel geboren

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Ein Wunder nach 34 Jahren: Baby auf schottischer Insel geboren

Auf der abgelegenen schottischen Insel North Ronaldsay wurde nach einer 34-jährigen Pause erstmals wieder ein Baby geboren. Interessanterweise war die Geburt des Kindes eigentlich in Costa Rica geplant. Dies berichtete CNN.

Die Eltern des Babys, Alice Traill Ford und Jorge Suarez, verbringen einen Teil des Jahres auf North Ronaldsay und den Rest in Costa Rica. Als die Familie Mitte September auf der Insel ankam, setzten bei Alice unerwartet die Wehen ein.

Infolgedessen erblickte am 15. September auf der abgelegenen Insel ein neues Leben das Licht der Welt.

Die Familie von Alice Traill Ford hat eine lange historische Verbindung zu North Ronaldsay. Ihre Vorfahren kauften die Insel im Jahr 1727. Alice besucht das Gebiet seit ihrer Kindheit jedes Jahr.

Die Frau betonte, dass die Insel einen besonderen Platz in ihrem Leben einnehme und sie sich diesem Ort sehr verbunden fühle.

North Ronaldsay gehört zu den Gebieten mit sehr geringer Bevölkerungsdichte. Laut Daten aus dem Jahr 2024 lebten dort 72 Menschen, während die Zahl der ständigen Bewohner derzeit bei 51 liegt.

Die Insel ist etwa 4,8 Kilometer lang und etwa 3,2 Kilometer breit.

Einer der Hauptgründe für eine so lange Pause ist das nahezu fehlende medizinische Infrastrukturangebot auf der Insel. Es gibt dort weder ein Krankenhaus noch Ärzte; das medizinische Personal besteht aus nur einer einzigen Krankenschwester.

Aus diesem Grund wurde die Geburt eines Babys auf der Insel nach 34 Jahren zu einem ungewöhnlichen und unvergesslichen Ereignis für die lokale Bevölkerung.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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