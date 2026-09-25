Schneeleopard taucht vor Wanderern in den Bergen von Almaty auf (Video)

In den Bergen von Almaty trafen Wanderer auf einen seltenen Schneeleoparden. Das seltene Raubtier tauchte unerwartet vor den Augen der Gruppe auf, nachdem es einen Hund verfolgt hatte, der die Wanderer auf dem Bergpfad begleitete.

Einer der Augenzeugen konnte diese Momente auf Video festhalten.

Laut Oksana Perekupko, einer Bewohnerin von Almaty, schloss sich während der Wanderung ein einheimischer Hund der Gruppe an. Zunächst lief das Tier vor den Wanderern her, doch während einer Rast änderte sich sein Verhalten plötzlich.

Das Fell des Hundes sträubte sich und er starrte konzentriert auf einen Punkt. Kurz darauf rannte er plötzlich davon. Wenige Sekunden später tauchte ein Schneeleopard hinter ihm auf.

Die Wanderer machten sich Sorgen um den Hund und begannen zu rufen. Doch das Raubtier näherte sich den Menschen nicht. Es blickte einige Sekunden lang in Richtung der Wanderer, verschwand dann hinter einer Tanne und war nicht mehr zu sehen.

Nach einiger Zeit wurde der Schneeleopard weiter oben auf dem Pfad erneut gesichtet. Die Wanderer vermuteten, dass das Raubtier dort möglicherweise seine Beute bewachte.

Danach nahmen die Gruppenmitglieder den Hund mit und brachten ihn in die nächstgelegene Ortschaft.

Der Schneeleopard ist ein seltenes Raubtier, das im Roten Buch Kasachstans aufgeführt ist und unter staatlichem Schutz steht. Es wird geschätzt, dass es auf dem Gebiet des Landes etwa 200 Exemplare gibt.

Diese seltene Begegnung, die von den Wanderern gefilmt wurde, hat einmal mehr gezeigt, wie unerwartet eine direkte Begegnung mit der Natur in den Bergen sein kann.