Mann wirft Schaufensterpuppe in den Corryvreckan-Strudel, um dessen Kraft zu testen (Video)

In den sozialen Medien ist ein Video wieder in den Fokus gerückt, das ein ungewöhnliches Experiment im Corryvreckan-Strudel vor der Küste Schottlands zeigt.

Corryvreckan liegt zwischen den Inseln Jura und Scarba und ist für seine starken Meeresströmungen und Strudel bekannt. Obwohl die Wasseroberfläche manchmal ruhig erscheint, können die starken Unterströmungen gefährliche Situationen verursachen.

Quellen zufolge warf ein Dokumentarfilmteam eine beschwerte Schaufensterpuppe ins Wasser, um die Kraft des Corryvreckan-Strudels zu demonstrieren. Während des Experiments wurde die Puppe von der starken Strömung unter Wasser gezogen und anschließend über eine weite Strecke mitgerissen. Ein an der Puppe befestigter Tiefenmesser soll eine Tiefe von über 200 Metern aufgezeichnet haben.

Die Geschwindigkeit der Wasserströmung im Gebiet von Corryvreckan variiert je nach Wellengang und Windbedingungen erheblich. Die starke Wasserbewegung kann Strudel und stehende Wellen erzeugen.

Das Experiment hat gezeigt, dass die Wasseroberfläche von Corryvreckan nicht immer die starken Strömungen darunter widerspiegelt. Aus diesem Grund ist das Gebiet als einer der stärksten natürlichen Strudel der Welt bekannt.