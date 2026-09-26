Gerard Martin sieht Lamine Yamal als Ballon d'Or-Anwärter

Laut Goal.com hat Barcelona-Verteidiger Gerard Martin seinen Teamkollegen Lamine Yamal als Top-Anwärter auf den Ballon d'Or 2026 bezeichnet. Der Spieler ist der Meinung, dass dieser talentierte junge Stürmer derzeit der beste Spieler der Welt ist. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Während der weltweite Abstimmungsprozess näher rückt, heizen sich die Debatten in der Fußballwelt darüber auf, wer die prestigeträchtige Auszeichnung gewinnen wird. In einem Interview mit dem katalanischen Fernsehsender TV3 betonte Gerard Martin den enormen Einfluss, den Yamal unter Hansi Flick im Angriff ausübt.

Der Verteidiger forderte zudem, dass sein anderer Teamkollege, Pau Cubarsí, die Anerkennung erhält, die er verdient. Der 19-jährige Innenverteidiger und La-Masia-Absolvent absolvierte eine erfolgreiche Saison für Verein und Nationalmannschaft und wurde für den Ballon d'Or 2026 sowie die Kopa-Trophäe nominiert.

Verteidiger verdienen Anerkennung

Die Leistungen von Pau Cubarsí in der letzten Saison sind lobenswert. Er triumphierte mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 und gewann mit Barcelona sowohl La Liga als auch den spanischen Supercup.

Gerard Martin merkte an, dass Verteidiger oft weniger mediale Aufmerksamkeit erhalten als Stürmer, aber die Ergebnisse von Cubarsí reichen aus, um um die vordersten Plätze bei der Auszeichnung zu kämpfen. Der Spieler glaubt, dass der Gesamtbeitrag eines Fußballers während der Saison bei der Preisvergabe berücksichtigt werden sollte.

Unterdessen steht für Gerard Martin persönlich ein wichtiger Meilenstein bevor. Er steht kurz davor, 100 Einsätze für Barcelona zu erreichen und etabliert sich fest in der Startelf der Mannschaft.

Die psychologische Reife des Teams

Der Verteidiger stellte fest, dass die Atmosphäre in der Kabine des katalanischen Klubs deutlich ruhiger und professioneller ist als in den vergangenen Spielzeiten. Seiner Meinung nach hat das Team gelernt, mit schwierigen Spielsituationen umzugehen und ist erfahrener geworden.

„Eine Situation wie die gegen Inter in der Champions League vor zwei Jahren wird sich nicht wiederholen. Seitdem hat das Team viel Erfahrung gesammelt und ist gereift“, fügte Gerard Martin hinzu.

Für Barcelona steht ein sehr straffes Programm bevor. Die Stabilität der Abwehrreihe um Pau Cubarsí wird als einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg des Teams in den schwierigen Partien in La Liga und der Champions League erwartet.