Paulo Dybala konnte nicht am Abschiedsspiel der argentinischen Nationalmannschaft teilnehmen

Roma-Stürmer Paulo Dybala stand vor einem ernsten Dilemma zwischen den Interessen seines Vereins und der Nationalmannschaft. Wie Goal.com berichtet, hat der Cheftrainer der Römer, Gian Piero Gasperini, dem argentinischen Spieler die Reise nach Buenos Aires untersagt, um am Abschiedsspiel von Lionel Messi für die Nationalmannschaft teilzunehmen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Der argentinische Fußballverband hatte alle Weltmeister von 2022 als Ehrengäste zu einem Spiel gegen die Nationalmannschaft von Benin im Oktober im Estadio Monumental eingeladen. Der Trainerstab äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der langen interkontinentalen Flüge und der Unterbrechung des Trainingsprozesses.

Die feste Haltung des Trainers

Laut der Zeitung La Gazzetta dello Sport priorisieren die Führung und der Trainerstab der Giallorossi die Aufrechterhaltung ihrer Position in der Serie A sowie die körperliche Regeneration. Da sich die Mannschaft von Gian Piero Gasperini auf das bevorstehende Auswärtsspiel in Como vorbereitet, möchte er nicht, dass die Spieler drei Tage Training verpassen.

Der Trainer ist besorgt, dass die Spieler anstrengende 14-stündige Flüge absolvieren müssten und sich vor wichtigen Spielen nicht körperlich erholen könnten. Insbesondere wurde die Reise aufgrund des bevorstehenden Spiels gegen Como und der Champions-League-Partie gegen Real Madrid abgelehnt.

Der emotionale Zustand des Spielers

Für Paulo Dybala ist es emotional sehr schwer, die Einladung zum Abschiedsspiel einer Legende wie Lionel Messi für die Nationalmannschaft abzulehnen. Berichten zufolge wollte der Spieler das letzte Spiel von „La Pulga“ im Trikot der Albiceleste unbedingt sehen, auch wenn es nur von der Tribüne aus gewesen wäre.

Doch berufliche Verpflichtungen und Aufgaben im Verein hatten Vorrang. Obwohl Dybala in letzter Zeit nicht mehr in die von Lionel Scaloni geleitete Nationalmannschaft berufen wurde, ist er in dieser Saison einer der wichtigsten Akteure bei Roma und hat in 5 Spielen 4 Vorlagen gegeben.

Um die Situation zu klären, ist für das Training am Dienstag ein persönliches Gespräch zwischen Cheftrainer Gian Piero Gasperini und dem Spieler geplant. Dennoch wird erwartet, dass das ursprüngliche Veto des Trainers bestehen bleibt.