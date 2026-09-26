11 Fußballklubs in Usbekistan werden an Unternehmer übergeben

11 Klubs der usbekischen Superliga werden an Unternehmer im Rahmen einer Ausschreibung zur treuhänderischen Verwaltung übergeben. Das neue System zielt darauf ab, privates Kapital und modernes Management stärker in die Klubs einzubinden.

Welche Klubs werden zur Verwaltung übergeben?

Die Ausschreibung umfasst die Klubs Bunyodkor, Buxoro, Dinamo, Qizilqum, Navbahor, Nasaf, Neftchi, Lokomotiv, Mash’al, OKMK und Paxtakor.

Gemäß den Anforderungen muss ein Unternehmer oder eine Gruppe von Unternehmern, die die Klubs treuhänderisch verwalten möchten, mindestens 20 Prozent der jährlichen Gesamtkosten des Profiklubs als Sponsorengelder einbringen.

Welche Vorteileerhalten die Unternehmer?

Für Unternehmer, die die Verwaltung der Klubs übernehmen, sind eine Reihe von Erleichterungen vorgesehen:

Steuervergünstigungen bei der Körperschaftssteuer für bestimmte Sponsorengelder, die in die Klubaktivitäten fließen;

Vergünstigungen bei der Einkommensteuer für Spieler sowie ein Sozialsteuersatz von 1 Prozent;

die Möglichkeit, für den Erwerb des Klubs oder den Bau und die Renovierung von Sportanlagen einen Kredit mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren zu einem Zinssatz von 14 Prozent zu erhalten;

einen Rabatt von 50 Prozentauf die Werbung für Produkte und Dienstleistungen des Unternehmers auf zentralen und regionalen Fernsehsendern des MTRK-Systems.

Der neue Ansatz zielt darauf ab, die finanzielle Stabilität der Klubs zu erhöhen, die Beteiligung des Privatsektors am Management zu erweitern und die Fußballinfrastruktur zu entwickeln.