Der 26. September begann für die usbekische Delegation bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya, Japan, mit einer weiteren Goldmedaille. Im Kanu-Rennsport sicherte sich Shahriyor Mahkamov im Einer-Kajak über 500 Meter den Titel des Asienspiel-Champions, nachdem er alle seine Konkurrenten hinter sich gelassen hatte.

Dieser Sieg erhöhte die Anzahl der Goldmedaillen der usbekischen Delegation im Wettbewerb auf 8. Die Gesamtzahl der Medaillen stieg auf 33.

Shahriyor Mahkamov — Asienspiel-Champion

Am 26. September endete der Einer-Kajak-Wettbewerb über 500 Meter bei den Asienspielen mit einem der erfreulichsten Ergebnisse für die usbekische Delegation.

Mahkamov zeigte auf der Kurzstrecke ein hohes Tempo und überquerte als Erster die Ziellinie. Damit gewann der usbekische Sportler die Goldmedaille der Asienspiele.

Der Meistertitel im 500-Meter-Einer-Kajak machte Shahriyor Mahkamov zu einem der nächsten usbekischen Helden von Aichi-Nagoya 2026.

Im Kanu-Rennsport zählt jede Sekunde. Daher ist der Sieg über die 500-Meter-Distanz nicht nur ein Endergebnis, sondern zeigt auch die Geschwindigkeit, Technik und Beständigkeit des Sportlers während des gesamten Wettbewerbs.

8. Gold für Usbekistan

Der Sieg von Shahriyor Mahkamov war die 8. Goldmedaille für die usbekische Delegation bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya.

Während des gesamten Wettbewerbs konnten sich usbekische Athleten in verschiedenen Sportarten Medaillen sichern. Am 26. September wurde der Medaillenspiegel um eine weitere Goldmedaille bereichert.

Aktuell sieht die Medaillenbilanz der usbekischen Delegation wie folgt aus:

Medaille Anzahl Gold 8 Silber 16 Bronze 9 Gesamt 33

Damit haben die usbekischen Sportler in Aichi-Nagoya 33 Medaillen gewonnen.

Der 26. September begann für Usbekistan mit Gold

Der nächste Tag der Asienspiele inAichi-Nagoya begann mit einer weiteren erfreulichen Nachricht für die usbekischen Fans.

Der Kanute Shahriyor Mahkamov erhöhte mit seinem Meistertitel die Anzahl der Goldmedaillen der Delegation auf acht. Sein Sieg im 500-Meter-Einer-Kajak unterstrich die Ergebnisse Usbekistans in dieser Sportart erneut.

Bemerkenswert ist, dass angesichts des laufenden Wettbewerbs der Medaillenspiegel der usbekischen Delegation am 26. September weiter wachsen könnte.

Jeder neue Start in Aichi-Nagoya bietet den usbekischen Athleten die Chance auf weitere Auszeichnungen. Mahkamovs Goldmedaille hat diesen Tag für Usbekistan mit einem Meistertitel begonnen.