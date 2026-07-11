Notfallplan wegen Hitzewelle in Frankreich aktiviert

Die französische Regierung hat aufgrund der starken Hitzewelle in den westlichen Regionen des Landes erstmals den Notfallplan „Orsec extreme Hitze“ aktiviert. Dies berichtete Euronews.

Dieser Plan wurde in 9 Departements eingeführt, für die die Hitzewarnstufe „Rot“ ausgerufen wurde. Meteorologen kündigten an, dass die Warnung ab dem 12. Juli auf 24 weitere Departements ausgeweitet wird, einschließlich der Region Île-de-France, in der sich Paris befindet.

Dieser Notfallmechanismus, der normalerweise bei Überschwemmungen und anderen großen Naturkatastrophen eingesetzt wird, wurde diesmal aufgrund der rekordverdächtigen Hitze aktiviert.

Offiziellen Angaben zufolge gab es in Frankreich seit Jahresbeginn mehr als 8.000 Brände, bei denen über 25.000 Hektar Land verbrannten. Aus diesem Grund eröffnet die Regierung Kühlzentren für ältere und schutzbedürftige Bürger und installiert Tausende von Klimaanlagen in Krankenhäusern.

Den Prognosen der Meteorologen zufolge wird die Hitzewelle im Land bis zum 14. Juli anhalten.