Hitzewelle in Europa fordert mehr Opfer: 212 Tote in 4 Tagen

·3·Welt
Hitzewelle in Europa fordert mehr Opfer: 212 Tote in 4 Tagen

Die anomale Hitzewelle, die europäische Länder erfasst hat, führt zu immer schwerwiegenderen Folgen. Aufgrund der extremen Hitze steigen die Todeszahlen in mehreren Staaten, und es werden Notmaßnahmen ergriffen.

Aktuellen Daten zufolge sind in Spanien innerhalb von nur vier Tagen 212 Menschen an Hitzschlag und hitzebedingten Komplikationen gestorben.

In Großbritannien hat die Rekordhitze den Betrieb medizinischer Geräte in einigen Krankenhäusern beeinträchtigt. Aufgrund der Verschärfung der Lage wurde in einigen Regionen der "kritische Zustand" ausgerufen.

In Italien wurden aufgrund der Hitze vorübergehende Einschränkungen für die Arbeit im Freien eingeführt. In Deutschland wurde ein geplanter Marathon wegen der hohen Temperaturen abgesagt. Zudem wurde berichtet, dass mehr als 20 Menschen beim Baden in Gewässern ums Leben kamen.

Auch in Frankreich führt die Hitzewelle zu schweren Folgen. Es wurde berichtet, dass 48 Menschen ertrunken sind und drei Kinder, die unbeaufsichtigt in einem Auto gelassen wurden, an Sauerstoffmangel starben.

Experten rufen die Bevölkerung dazu auf, bei extremer Hitze nur im Notfall nach draußen zu gehen, mehr Flüssigkeit zu trinken und Kinder sowie Haustiere niemals in einem geschlossenen Auto zu lassen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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