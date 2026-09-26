Einige iPhone 18 Pro Max-Besitzer in den USA ohne Netzempfang

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Einige iPhone 18 Pro Max-Besitzer in den USA ohne Netzempfang

Einige Besitzer der neuen iPhone 18 Pro Max-Smartphones in den USA sind mit schwerwiegenden Störungen der Mobilfunkverbindung konfrontiert. Laut ixbt.com berichten Nutzer von Schwierigkeiten bei der Verbindung mit dem AT&T-Netzwerk und der Aktivierung der eSIM. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Sobald das Problem auftritt, verliert das Gerät vollständig die Möglichkeit, Anrufe zu tätigen, SMS zu versenden und das mobile Internet zu nutzen. Dies führt zu einer Reihe von Unannehmlichkeiten bei der Erledigung täglicher Aufgaben und der Erreichbarkeit.

Verbindungsprobleme und technische Details

Erste Beschwerden tauchten massenhaft auf der Plattform Reddit und in den Apple-Support-Foren auf. Dieser Umstand erregte große Aufmerksamkeit, da das iPhone 18 Pro Max-Modell in den USA die einzige Version dieser Generation ist, die über ein Qualcomm-Modem verfügt.

Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass das für die USA bestimmte iPhone 18 Pro und iPhone Duo sowie die für andere Länder veröffentlichten iPhone 18 Pro Max-Modelle das hauseigene C2-Modem von Apple verwenden.

Expertenfazit und erwartetes Update

Experten betonen, dass bisher kein direkter Zusammenhang zwischen den Verbindungsproblemen und dem Qualcomm-Modem festgestellt werden konnte. Die genaue Ursache der Störung bleibt unbekannt, daher ist es noch zu früh, auf einen Defekt der Hardware zu schließen.

Derzeit testet Apple das Betriebssystem iOS 27.0.1, dessen Veröffentlichung für nächste Woche geplant ist. Experten vermuten, dass dieses Problem durch ein neues Software-Update oder eine Netzbetreiberkonfiguration behoben wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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