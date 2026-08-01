Warum legen Kuckucke ihre Eier in die Nester anderer Vögel

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Warum legen Kuckucke ihre Eier in die Nester anderer Vögel

Der Kuckuck ist einer der ungewöhnlichsten Vögel der Natur. Sein bekanntestes Merkmal, das ihn von anderen Vögeln unterscheidet, ist seine ungewöhnliche Fortpflanzungsstrategie.

Er baut kein eigenes Nest. Viele Kuckucksarten nutzen die Nester anderer Vögel, um ihre Eier zu legen. Das Kuckucksweibchen legt sein Ei heimlich in ein fremdes Nest und "wälzt" die Verantwortung für die Aufzucht seiner Nachkommen auf andere Vögel ab.

Das Kuckucksküken kann Konkurrenten aus dem Nest werben. Nach dem Schlüpfen stößt das Kuckucksküken instinktiv die anderen Eier oder Küken aus dem Nest. Infolgedessen konzentrieren die Pflegeeltern ihre gesamte Aufmerksamkeit ausschließlich auf das Kuckucksküken.

Das Kuckucksküken kann viel größer werden als die Vögel, die es füttern. Trotzdem füttern die "Adoptivelfern" es unermüdlich weiter.

Kuckucke sind in verschiedenen Regionen Europas, Asiens und Afrikas weit verbreitet. Einige Arten ziehen beim Wechsel der Jahreszeiten über große Entfernungen.

Ein gefiedertes, frisch geschlüpftes Küken liegt neben einem einzelnen Ei in einem Vogelnest.

Es ist nicht schwer, diesen Vogel dank des charakteristischen Kuckrufs des Männchens zu erkennen. In vielen Sprachen ist sogar sein Name nach der Nachahmung dieses Lautes gebildet.

Auch sein Ei hat eine einzigartige "Maske". Wenn das Kuckucksweibchen ihr Ei in das Nest eines anderen Vogels legt, kann sie ein Ei wählen, dessen Farbe und Muster den Eiern des Wirts ähneln. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass der Nestbesitzer das fremde Ei bemerkt.

Aus diesem Grund zieht der Kuckuck nicht nur durch seinen Ruf, sondern auch durch seine äußerst komplexe und ungewöhnliche Fortpflanzungsmethode in der Natur die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf sich.

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Charos
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