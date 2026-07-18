Ungarn blockiert erneut: Ist der EU-Beitritt der Ukraine in Gefahr?

Der Europäischen UnionBeitrittsverhandlungen der Ukraine sind auf neuen Widerstand gestoßen. Ungarn weigerte sich unerwartet, den Prozess zur Eröffnung der zweiten und dritten Verhandlungsklasse zu unterstützen. Dies berichtete die ukrainische Publikation „Evropeyska Pravda“ unter Berufung auf ihre Quellen innerhalb der Europäischen Union.

Zamin.uz präsentiert die Streitigkeiten, die bei der Sitzung der Arbeitsgruppe des Rates der Europäischen Union auftraten, sowie die Gründe für die Entscheidung aus Budapest.

EU-Beitrittsverhandlungen der Ukraine: Das Schicksal der Cluster

Es wird berichtet, dass diese scharfe Entscheidung am 17. Juli bei einer Sitzung der Arbeitsgruppe Erweiterung des Rates der Europäischen Union (COELA) getroffen wurde. Die Verhandlungsbereiche und ihr aktueller Status sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Clusternummer und Bereich Aktueller Status und Ungarns Position Cluster 1: „Grundlagen“ Am 15. Juni offiziell von den EU-Außenministern eröffnet. Cluster 2: Binnenmarktfragen Die Eröffnung wurde am 17. Juli von Ungarn nicht unterstützt. Cluster 3: Wettbewerbsfähigkeit und inklusives Wirtschaftswachstum Ungarn lehnte die Eröffnung für die Ukraine ab, unterstützte jedoch die Anfrage für Moldau. Cluster 6: Außenbeziehungen Die Verhandlungen für beide Länder begannen offiziell am 14. Juli.

Meinungsverschiedenheit bei der Sitzung: Versuch, die Ukraine und Moldau zu trennen

Tatsächlich planten die Mitglieder der Arbeitsgruppe, ein Schreiben zu versenden, in dem die Ukraine und Moldau aufgefordert werden sollten, ihre offiziellen Verhandlungspositionen zu diesen beiden Clustern einzureichen. Ungarn stellte sich jedoch unerwartet gegen die Ukraine und unterstützte die Anfrage nur für Moldau bezüglich des dritten Clusters.

Quellen der Publikation zufolge lehnten mehrere andere EU-Mitgliedstaaten den Vorschlag, die Ukraine und Moldau im Verhandlungsprozess getrennt zu betrachten, d. h. sie zu entkoppeln, entschieden ab. Infolgedessen wurde keine endgültige Entscheidung zu diesem Thema getroffen.

Dieses Thema wird bei der nächsten COELA-Sitzung am 22. Juli erneut diskutiert. Dieses Treffen ist das letzte vor der Sommerpause der EU, wonach die Aktivitäten der Arbeitsgruppe bis zum 1. September ausgesetzt werden.

Wie begründet Ungarn seine Position?

Obwohl der Prozess des EU-Beitritts der Ukraine offiziell im Juni 2024 in Luxemburg begann, waren die praktischen Verhandlungen aufgrund des Widerstands Ungarns bis Juni 2026 ins Stocken geraten. Ende Juni war Ungarn das einzige Land, das die Versendung einer gemeinsamen Erklärung zur Unterstützung des Beitritts an den Europäischen Rat und die Europäische Kommission blockierte.

Der ungarische Premierminister Peter Magyar lieferte folgende Erklärung für die feste Haltung des Landes:

„Alle sechs Verhandlungscluster für die Ukraine gleichzeitig zu eröffnen, ist keine richtige Entscheidung. Ein solcher Schritt könnte ein falsches politisches Signal an die Länder des Westbalkans wie Serbien, Albanien, Montenegro und Nordmazedonien senden, die seit vielen Jahren auf eine EU-Mitgliedschaft hinarbeiten.“

Die Zeit wird zeigen, ob Kiews nächste praktische Schritte in Richtung EU im Herbst fortgesetzt werden oder ob bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause eine Lösung gefunden wird.