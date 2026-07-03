230-jährige Tradition: Mexikanischer Bürgermeister heiratet Krokodil

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230-jährige Tradition: Mexikanischer Bürgermeister heiratet Krokodil

In der mexikanischen Stadt San Pedro Huamelula wurde eine ungewöhnliche Tradition fortgesetzt, die bereits seit 230 Jahren besteht. Im Rahmen der Zeremonie wurde Bürgermeister Víctor Hugo Sosa mit einer „kleinen Prinzessin“ – einem weiblichen Kaiman – verlobt, wie die Zeitung Jornada berichtete.

Lokalen Legenden zufolge symbolisiert dieses Ritual die Harmonie zwischen Natur und Mensch. Zudem glaubt man, dass die symbolische Hochzeit des Bürgermeisters mit dem Krokodil den Fischern Glück, reichliche Beute und eine ertragreiche Saison bringt. Daher wird dieser Brauch jedes Jahr feierlich begangen.

Vor der Zeremonie wurde das Krokodil einem speziellen religiösen Ritual unterzogen und in ein weißes Hochzeitskleid gehüllt. Aus Sicherheitsgründen wurde sein Maul vorübergehend fixiert. Anschließend wurde das Tier zu festlicher Musik durch die Straßen geführt, gefolgt von der symbolischen Trauung mit dem Bürgermeister.

Hunderte von Einheimischen und Touristen besuchten die Veranstaltung. Mit farbenfrohen Nationaltrachten, Tänzen und einer volksfestartigen Atmosphäre zog die Zeremonie erneut die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich als eine der interessantesten und eigenartigsten Traditionen Mexikos.

MexikoSan Pedro de UamelulaVictor Hugo SosaJornada
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