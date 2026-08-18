Erneut geheiratet: Wer ist die Frau von Roberto Carlos und wann fand die Hochzeit statt?

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Erneut geheiratet: Wer ist die Frau von Roberto Carlos und wann fand die Hochzeit statt?

Die Legende des Weltfußballs und ehemalige Star der brasilianischen Nationalmannschaft und von Real Madrid Roberto Carlossteht erneut im Mittelpunkt der Öffentlichkeit und der sozialen Netzwerke. Fotos, die zeigen, wie der berühmte Ex-Fußballer Suhayla At Tohiri heiratet, eine bekannte, in Spanien tätige Fußballagentin marokkanischer Herkunft, sorgen für lebhafte Diskussionen.

Seit dem 17. August wurden Fotos des Paares in Hochzeitskleidung erneut in den sozialen Netzwerken verbreitet. Viele Fans schlossen daraus, dass die Zeremonie am Vortag stattgefunden habe. Tatsächlich verliefen die Ereignisse jedoch etwas anders.

Die Hochzeit fand nicht gestern statt: Sky News Arabia enthüllt die Details

Internationale Quellen haben den Zeitpunkt der Zeremonie und die weit verbreiteten Fotos klargestellt:

  • Erste Berichte: Laut Sky News Arabia wurden die ersten Informationen über die offizielle Trauung von Roberto Carlos und Suhayla At Tohiri bereits im Januar dieses Jahres veröffentlicht;

  • Private Zeremonie: Die Hochzeitsfotos, die derzeit in den sozialen Netzwerken erneut viral gehen, wurden im Juli während einer besonderen privaten Feier im kleinen Kreis und im Beisein von Familienangehörigen aufgenommen.

Ein neues Bündnis in der Fußballwelt

Roberto Carlos’ Wahl steht nicht ohne Grund mit dem Fußballumfeld in Verbindung:

  • Suhayla At Tohiri ist eine erfahrene Fußballagentin mit einer etablierten Position auf dem spanischen Fußballmarkt und betreut zahlreiche Transfers und rechtliche Verfahren;

  • Auch nach dem Ende seiner Karriere ist der Weltmeister Carlos weiterhin aktiv an internationalen Fußballprojekten und in der Fußballdiplomatie beteiligt.

Damit stellten sich die in den sozialen Netzwerken als aktuell präsentierten Hochzeitsfotos als Aufnahmen einer privaten Feier heraus, die bereits Monate zuvor zur Gründung einer starken Familie stattgefunden hatte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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