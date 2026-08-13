Twitch nutzt Inhalte von Streamern zum Trainieren von KI

Die beliebte Streaming-Plattform Twitch hat angekündigt, dass die Videos ihrer Creator automatisch von der Muttergesellschaft Amazon zum Trainieren von KI-Modellen verwendet werden. Die Entscheidung stieß in der Community der Plattform auf heftigen Widerstand, da Streamer standardmäßig und nicht freiwillig in diesen Prozess einbezogen werden und eine bestimmte Einstellung manuell ändern müssen, um ihn abzulehnen. TechCrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com befürchten Twitch-Streamer mit Tausenden Stunden an Audio- und Videoaufnahmen, dass ihre Stimmen und ihr Aussehen ohne ihre Zustimmung zur Erstellung von KI-Modellen verwendet werden. Nutzer der Plattform protestierten gegen die Neuerung und kritisierten scharf, warum das System nicht automatisch nach dem Opt-in-Prinzip funktioniert.

Der Protest der Streamer und die Antwort der Führungsebene

Während eines Livestreams auf dem offiziellen Twitch-Kanal mussten Mary Kish, Leiterin der Community-Arbeit, und Mike Minton, Chief Product Officer, die Fragen von mehr als 3.000 verärgerten Nutzern beantworten. Auf die Frage im Chat „Warum wurde das nicht optional gemacht?“ antwortete Mike Minton offen: „Wenn es optional wäre, würde niemand zustimmen. Ehrlich gesagt ist genau das der Punkt.“

Die Unternehmensvertreter hatten die Änderung zunächst als Einstellung präsentiert, mit der Nutzer ablehnen können, dass Amazon seine KI-Modelle trainiert. Dieser Ansatz sorgte unter den Streamern jedoch für noch mehr Verwirrung. Als ein Nutzer fragte, ob seine Videos bereits zum Trainieren von KI verwendet worden seien, räumte Minton ein, dass er nicht genau wisse, was Amazon getan oder welche Daten das Unternehmen verwendet habe.

Der übergeordnete Trend und die Änderung der Einstellungen

Gleichzeitig betonte Mary Kish, dass Twitch in dieser Hinsicht nicht allein sei, und verwies darauf, dass auch andere große Technologiekonzerne wie Meta öffentliche Inhalte auf ihren Plattformen zum Trainieren von KI verwenden. Ihr zufolge können die Daten eines Nutzers ebenfalls zur Erstellung von KI-Modellen verwendet werden, wenn dessen Facebook- und Instagram-Konten öffentlich sind.

Die Twitch-Führung betont, dass die Einstellung selbst eine Reaktion auf die Stimme der Community darstelle und den Nutzern eine Wahlmöglichkeit gebe. Wenn Streamer nicht möchten, dass ihre Inhalte zum Trainieren der KI von Amazon verwendet werden, müssen sie folgende Schritte ausführen: