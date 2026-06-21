Rekord für die größte an einem Auto angebrachte Flagge in Dubai

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Rekord für die größte an einem Auto angebrachte Flagge in Dubai

In Dubai, VAE, wurde ein weiterer ungewöhnlicher Rekord aufgestellt. Diesmal gelang der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde mit der größten an einem Auto angebrachten Flagge.

Berichten zufolge wurde eine riesige Flagge der VAE mit einer Fläche von 430 Quadratmetern auf einem speziell präparierten Fahrzeug installiert. Diese Flagge wurde als die weltweit größte ihrer Art anerkannt.

Dieses Projekt wurde nicht nur zur Aufstellung eines Rekords, sondern auch um den Respekt vor der Nationalflagge und die nationale Einheit zu demonstrieren. Zuschauer und Gäste verfolgten das Spektakel mit großem Interesse.

Experten betonen, dass die VAE durch solche Rekorde erneut ihren innovativen Ansatz und ihre Fähigkeit zur Umsetzung von Großprojekten unter Beweis stellen.

Dieser Rekord stärkt Dubais Ruf als Zentrum für außergewöhnliche und bemerkenswerte Projekte weiter.

DubaiVereinigte Arabische EmirateGuinness World Records
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