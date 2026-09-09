Burrito in 30 Sekunden gegessen, Weltrekord gebrochen (Video)

Die britische Wettesserin Leah Shutkever für die schnellste Zeit beim Essen eines Burritos Guinness World Records hat den Rekord gebrochen. Dies berichtete Fox News.

Sie am 4. August 2026 im Guinness World Records Hauptsitz in London aß einen Burrito in nur 30,75 Sekunden auf.

Damit verbesserte Shutkever den bisherigen Rekord um 1,6 Sekunden. Sie hatte diesen Rekord bereits früher inne. Im Jahr 2022 stellte sie den Rekord auf, indem sie einen Burrito in 32,35 Sekunden aß. Später brach die Amerikanerin Miki Sudo ihren Rekord mit einer Zeit von 31,47 Sekunden.

Nun ist Leah Shutkever mit einem Ergebnis von 30,75 Sekunden wieder die Rekordhalterin.