Burrito in 30 Sekunden gegessen, Weltrekord gebrochen (Video)

·35·Welt
Burrito in 30 Sekunden gegessen, Weltrekord gebrochen (Video)

Die britische Wettesserin Leah Shutkever für die schnellste Zeit beim Essen eines Burritos Guinness World Records hat den Rekord gebrochen. Dies berichtete Fox News.

Sie am 4. August 2026 im Guinness World Records Hauptsitz in London aß einen Burrito in nur 30,75 Sekunden auf.

Damit verbesserte Shutkever den bisherigen Rekord um 1,6 Sekunden. Sie hatte diesen Rekord bereits früher inne. Im Jahr 2022 stellte sie den Rekord auf, indem sie einen Burrito in 32,35 Sekunden aß. Später brach die Amerikanerin Miki Sudo ihren Rekord mit einer Zeit von 31,47 Sekunden.

Nun ist Leah Shutkever mit einem Ergebnis von 30,75 Sekunden wieder die Rekordhalterin.

БурритониRekordБританияGuinnessЛиа Шуткевертез овқатFox News
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu rettenVater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu rettenHeute, 15:16Fischer nach acht Tagen lebend aus dem Ozean gerettetFischer nach acht Tagen lebend aus dem Ozean gerettetHeute, 14:4722-jährige österreichische Schönheitskönigin unerwartet verstorben22-jährige österreichische Schönheitskönigin unerwartet verstorbenHeute, 14:31Trump schenkte vier seiner Mitarbeiter 155.000 DollarTrump schenkte vier seiner Mitarbeiter 155.000 DollarHeute, 14:28USA bereiten sich auf mögliche Begegnung mit Außerirdischen vorUSA bereiten sich auf mögliche Begegnung mit Außerirdischen vorHeute, 14:12Spannungen im Nahen Osten: Iran feuerte 20 ballistische Raketen auf US-Stützpunkt in JordanienSpannungen im Nahen Osten: Iran feuerte 20 ballistische Raketen auf US-Stützpunkt in JordanienHeute, 12:42
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist
„Ich habe dir doch einen Hotdog gekauft!“: Messis Erziehung seines Sohnes sorgt im Netz für Diskussionen
„Ich habe dir doch einen Hotdog gekauft!“: Messis Erziehung seines Sohnes sorgt im Netz für Diskussionen
16-jähriger Junge lebt seit fünf Jahren in einem Teich
16-jähriger Junge lebt seit fünf Jahren in einem Teich