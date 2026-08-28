König, der mit 3 Jahren den Thron bestieg, stirbt mit 34

Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IV, Herrscher des Königreichs Toro in Uganda, ist am 27. August im Alter von 34 Jahren verstorben. Dies gab der Premierminister des Königreichs Toro, Calvin Armstrong Rwomire Akiiki, bekannt.

„Mit tiefer Trauer und schwerem Herzen gebe ich das Ableben Seiner Majestät, des Omukama von Toro, König Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IV, bekannt“, schrieb er im sozialen Netzwerk X.

Der Premierminister des Königreichs bezeichnete seinen Tod als einen „unermesslichen Verlust“. Ihm zufolge hinterließ der unverheiratete König einen Erben, wodurch „die Kontinuität der Krone gesichert“ sei.

Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IV regierte das Königreich Toro, das im Westen Ugandas nahe der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo liegt.

Er bestieg den Thron im Alter von nur drei Jahren nach dem Tod seines Vaters, Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III, am 12. September 1995. Damit wurde er zum damals jüngsten regierenden Monarchen der Welt.

Der berühmte ugandische Popsänger und führende Oppositionspolitiker Bobi Wine drückte ebenfalls sein Beileid zum Tod des Königs aus. „Schreckliche Nachrichten! Möge die Seele Seiner Majestät des Königs in ewigem Frieden ruhen“, schrieb er auf X.

Berichten zufolge wurde der König im April dieses Jahres 34 Jahre alt. Die Todesursache wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

„Unser König ist nicht fern vom Leben seines Volkes. Er ist Teil dieser Generation, dieses Umfelds; er wächst, lernt und führt. Seine Jugend ist keine Einschränkung, sondern eine Stärke. Sie gibt ihm die Energie, eine neue Perspektive und den Mut, sich eine andere Zukunft für Toro vorzustellen“, hatte der Premierminister gesagt.

Zur Information: Das Königreich Toro ist ein traditionelles Königreich in Ostafrika, das im westlichen Teil des heutigen Uganda liegt und dessen Zentrum die Stadt Fort Portal ist. Das Königreich wurde 1830 von Prinz Kaboyo Kasigumi gegründet, der sich vom Königreich Bunoro-Kitara abspaltete. Die Hauptbevölkerung des Königreichs besteht aus dem Volk der Batoro, die die Sprache Rutoro sprechen; ihr oberster Herrscher wird traditionell Omukama genannt.

Obwohl Toro, das Ende des 19. Jahrhunderts Teil des britischen Protektorats wurde, seine Autonomie behielt, wurde es 1967 vom ugandischen Präsidenten Milton Obote wie andere traditionelle Monarchien im Land abgeschafft. 1993 wurde der Status des Königreichs von der ugandischen Regierung wiederhergestellt. Heute besitzt es keine politische Macht mehr, fungiert aber als symbolische Institution, die das historische, kulturelle und spirituelle Erbe seines Volkes bewahrt.