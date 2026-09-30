Eines der größten und aufsehenerregendsten Ereignisse im englischen Fußball der letzten Jahre nähert sich seinem Abschluss. Nach achtjährigen Ermittlungen hat eine unabhängige Kommission den Verein Manchester City wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln für schuldig befunden. Laut einer Erklärung der Premier League haben die "Citizens" über neun Spielzeiten hinweg, von 2009–2010 bis 2017–2018, vorsätzlich Finanzberichte gefälscht und die Zusammenarbeit mit den Prüfbehörden verweigert. Dies berichtet Goal.com .

Nach Informationen der Daily Mail ergab der Abschlussbericht der unabhängigen Kommission, dass der Verein "Scheinverträge" nutzte, um Einnahmen künstlich zu erhöhen und Ausgaben zu senken. Es wird hervorgehoben, dass der Verein durch diese finanziellen Tricks mehr als 900 Millionen Pfund Sterling verschleiert und die Wirtschaftsprüfer getäuscht hat. Diese entschlossene Entscheidung wird als historischer Schritt zur Gewährleistung finanzieller Gerechtigkeit im englischen Fußball gewertet.

Reaktion des Vereins und Berufungsverfahren

Die Führung von Manchester City weist ihrerseits alle Anschuldigungen kategorisch zurück und betont ihre Unschuld. Der CEO des Vereins, Ferran Soriano, hat offiziell bestätigt, dass gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt wird. Gemäß den Regeln der Premier League sind für die Einreichung einer Berufung strenge Fristen festgelegt, und die Anwälte des Vereins bereiten sich derzeit intensiv auf diesen Prozess vor.

Gemäß den Verfahrensvorschriften muss das Berufungsverfahren in sehr kurzer Zeit abgeschlossen werden. Insbesondere dürfen die Anhörungen nicht länger als fünf Tage dauern und müssen innerhalb von zwölf Wochen nach der ursprünglichen Entscheidung abgeschlossen sein. Zudem ist der Umfang der Zeugen- und Sachverständigenaussagen auf 30 Seiten begrenzt.

Zukünftige Konsequenzen und Ungewissheiten

Der Prozess zur Bildung einer neuen Kommission wird die erste Bewährungsprobe für die Berufung sein. Der Vorsitzende der aktuellen Kommission muss die Parteien so schnell wie möglich über die Kandidaten informieren, und der Verein muss seine Einwände innerhalb von zwei Arbeitstagen vorlegen. Der Ausgang dieses Falls wird zweifellos erhebliche Auswirkungen nicht nur auf die Zukunft von Manchester City in den kommenden Spielzeiten haben, sondern auch auf das gesamte finanzrechtliche System im europäischen Fußball.

Vorerst bleiben die Zukunft des Vereins, die möglichen Sanktionen sowie Fragen zu offiziellen Entschädigungen offen. Experten betonen, dass dieser Fall zu einem der am längsten andauernden und umstrittensten Rechtsverfahren der Fußballwelt geworden ist. Die Fans des Teams verfolgen aufmerksam, wie ihr geliebter Verein aus diesen schweren Finanzvorwürfen hervorgehen wird.