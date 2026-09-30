Der Präsident des Weltfußballverbandes (FIFA), Gianni Infantino, ist zu einem offiziellen Besuch in Usbekistan eingetroffen und hat sich persönlich über eine Reihe wichtiger Projekte zur Entwicklung des Fußballs im Land informiert. In Begleitung der Führung des usbekischen Fußballverbandes (UFA) besuchte der hochrangige Gast die Baustelle des grandiosen modernen Stadions „Yangi Toshkent“ in Taschkent. Dem FIFA-Präsidenten wurden die Infrastruktur der Arena, die technischen Möglichkeiten des Bauwerks sowie die laufenden Vorbereitungen für die Ausrichtung der prestigeträchtigen FIFA U-20-Weltmeisterschaft auf höchstem Niveau präsentiert.

Darüber hinaus traf Infantino mit Mitgliedern der usbekischen Nationalmannschaft zusammen, führte ein herzliches Gespräch mit den Spielern, hielt strategische Verhandlungen mit dem UFA-Präsidenten ab und übergab feierlich einen neuen Fußballplatz an der Schule Nr. 90. Der usbekische Fußballverband erklärte offiziell, dass er die Politik des Weltfußballchefs voll und ganz unterstütze und die globale Zusammenarbeit weiter ausbauen werde.

Stadion „Yangi Toshkent“, U-20-WM und Infantinos Vertrauen: 5 Fakten

Die wichtigsten Punkte des Besuchs des FIFA-Chefs in Taschkent und die getroffenen Vereinbarungen:

Besichtigung des Stadions „Yangi Toshkent“: Gianni Infantino machte sich persönlich mit dem Bau der neuen Super-Arena in der Hauptstadt und deren moderner Infrastruktur vertraut;

Plan für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft: In Usbekistan wurde die Präsentation der Vorbereitungen für die U-20-Weltmeisterschaft durchgeführt;

Direkter Austausch mit der Nationalmannschaft: Der FIFA-Präsident traf sich persönlich mit den Mitgliedern unserer Nationalmannschaft und diskutierte deren Potenzial sowie zukünftige Perspektiven;

Schulsport und Kinderinfrastruktur: Während des Besuchs wurde ein neu errichteter moderner Fußballplatz für Kinder auf dem Gelände der Schule Nr. 90 in der Hauptstadt übergeben;

Volle Unterstützung durch die UFA: Der usbekische Fußballverband kündigte an, die Politik von Gianni Infantino offiziell zu unterstützen und die Zusammenarbeit auf eine strategische Ebene zu heben.

Programm des Besuchs von Gianni Infantino und Klassifizierung der strategischen Richtungen des usbekischen Fußballs

Analyse der im Rahmen des Besuchs durchgeführten Hauptveranstaltungen und deren Bedeutung:

Richtung und Kriterien der Veranstaltung Durchgeführte Arbeiten und besichtigte Objekte Strategische Bedeutung und erwartetes Ergebnis Hauptinfrastrukturobjekt Das im Bau befindliche prächtige Stadion „Yangi Toshkent“ Eine neue Hauptarena, die internationalen Standards voll entspricht Plan für den globalen Wettbewerb Überprüfung der Vorbereitungen für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft Austragung einer historischen Fußball-WM in Usbekistan auf höchstem Niveau Kontakt zur Nationalmannschaft Treffen mit den Spielern der usbekischen Nationalmannschaft Steigerung des Ansehens auf internationaler Bühne und mentale Unterstützung des Teams Kinder- und Schulfußball Eröffnung eines neuen Fußballplatzes an der Schule Nr. 90 in Taschkent Popularisierung des Kindersports und Schaffung einer Selektionsbasis Verhandlungen auf höchster Ebene Offizielle Gespräche mit dem UFA-Präsidenten und der Führung Ausbau des Jugendfußballs und der Infrastruktur durch FIFA-Zuschüsse Offizielle politische Erklärung Volle Unterstützung von Gianni Infantino durch die UFA In der Welt des internationalen Fußballs Usbekistans Position stärken

Fußballmanagement und internationale Diplomatie: Warum schenkt Infantino Usbekistan besondere Aufmerksamkeit?

Schlussfolgerungen von Experten und lokalen Fußballanalysten:

„Neuer Fußball-Hub im Zentrum Asiens“: Die Erfolge der usbekischen Jugendnationalmannschaften bei Asien- und Weltmeisterschaften in den letzten Jahren sowie die hochkarätige Ausrichtung der Futsal-Weltmeisterschaft im Land haben das Vertrauen der FIFA massiv gestärkt; Taschkent wird nun als Zentrum anerkannt, das nicht nur kontinentale, sondern auch bedeutende globale Wettbewerbe empfangen kann;

Tandem aus „Yangi Toshkent“-Arena und U-20-WM: Die U-20-Weltmeisterschaft gilt als das zweitwichtigste Turnier nach der Weltmeisterschaft der Erwachsenen; die neu entstehenden, modernen Stadien ermöglichen es dem Land, solche prestigeträchtigen Veranstaltungen problemlos auszurichten und die Aufmerksamkeit der Weltfußball-Elite auf sich zu ziehen;

Strategische Allianz zum gegenseitigen Nutzen: Die offizielle und volle Unterstützung von Infantino durch die UFA Usbekistans Stimme in den FIFA-Exekutivkomitees, bei internationalen Programmen und Finanzierungsfonds wird gestärkt; dies sichert einen enormen Investitionsstrom für lokale Akademien, die Qualifikation von Trainern und die Fußballinfrastruktur.

Wie wird Ihrer Meinung nach der Bau des neuen Stadions „Yangi Toshkent“ und die Ausrichtung der FIFA U-20-Weltmeisterschaft den nationalen Fußball auf Weltniveau heben? Wie viel mentale Stärke verleiht der persönliche Besuch von Gianni Infantino unseren Nationalmannschaften? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse dieser historischen Neuigkeit im usbekischen Fußball mit allen Fans!