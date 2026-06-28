In der East Sussex Grafschaft Alfriston im Dorf gelegen, sorgt ein kleines aus Feuerstein erbautes Gebäude seit fast anderthalb Jahrhunderten für Diskussionen und Spekulationen unter den Einheimischen. Über den ursprünglichen Zweck dieses obeliskenartigen Bauwerks in der Nähe eines Parkplatzes wurden lange Zeit verschiedene Ansichten geäußert. Nun hat ein Lokalhistoriker die wahre Geschichte enthüllt.

Über viele Jahre hinweg gab es unterschiedliche Meinungen zu diesem geheimnisvollen Bauwerk. Einige hielten es für einen Turm zur Herstellung antiker Munition, andere für einen Ziegelbrennofen. Manche vermuteten sogar, es sei ein kleines Gefängnis gewesen, um Störenfriede vorübergehend einzusperren.

Der Lokalhistoriker Kevin Gordon konnte durch das Studium von Archivkarten und historischen Dokumenten den wahren Ursprung des Bauwerks ermitteln. Er sagt, dass er selbst einst scherzhaft verschiedene seltsame Theorien darüber erfunden hatte.

„Eine meiner seltsamsten Vermutungen war, dass es sich um eine kohlebetriebene Rakete aus der viktorianischen Zeit handelte, die jedoch nie abhob“, sagt Kevin Gordon.

Der Historiker betont, dass alte Karten eine Windmühle in diesem Gebiet verzeichnen. Diese befand sich jedoch einige hundert Meter südlich. Eine Karte aus dem Jahr 1871 zeigt jedoch, dass sich genau an dieser Stelle ein Taubenschlag (Dovecote) befand. Das bis heute rätselhafte Bauwerk wurde also tatsächlich als Taubenschlag errichtet.

Die Geschichte des Bauwerks endet jedoch nicht dort. Im 20. Jahrhundert war das Gebäude ziemlich verfallen und vernachlässigt. Der Historiker berichtet, dass ein Anwohner in der Nähe beschloss, das Gebäude zu nutzen, es renovierte und in ein kleines Spielhaus für seine Kinder verwandelte. So wurde aus dem einstigen Taubenschlag ein beliebter Ort für Kinder.

Obwohl sich das Bauwerk derzeit in einem allgemein stabilen Zustand befindet, sind die Spuren von Zeit und Natur an seinen Mauern und seinem Äußeren deutlich sichtbar.

Um dieses Objekt, das für die lokale Bevölkerung von historischer Bedeutung ist, gibt es weiterhin Diskussionen. Gleichzeitig hat der East Sussex County Council mitgeteilt, dass dieses Bauwerk nicht offiziell in die Liste der Kulturerbestätten aufgenommen wurde. Daher genießt es keinen besonderen gesetzlichen Schutz.

Experten sind der Meinung, dass bei zukünftigen Bauarbeiten auf diesem Parkplatz oder in dessen Umgebung die Frage der Erhaltung, Restaurierung oder Registrierung als offizielles historisches Denkmal wieder auf die Tagesordnung kommen könnte.

Organisationen für Kulturerbe betonen, dass gerade solche kleinen, geheimnisvollen und oft übersehenen Bauwerke unerwartete Kapitel der Lokalgeschichte enthüllen. Ihnen zufolge können selbst solche Objekte, deren Zweck nicht vollständig bekannt ist, wertvolle Informationen über das soziale Leben, die Lebensweise und lokale Traditionen der Vergangenheit enthalten.