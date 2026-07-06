Indonesische „Hobbits“ waren keine Jäger: Wissenschaftler revidieren Ansichten über Homo floresiensis

Neue Forschungsergebnisse zur Lebensweise des Homo floresiensis, der auf der indonesischen Insel Flores lebte und in der Wissenschaft als „Hobbit“ bekannt ist, wurden veröffentlicht. Laut einem im Journal Nature Microbiology erschienenen Artikel waren diese frühen Hominiden möglicherweise keine geschickten Jäger, wie bisher angenommen, sondern Aasfresser, die sich von den Überresten großer Raubtiere ernährten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Über viele Jahre hinweg deuteten Stegodon-Knochen (alte Verwandte der Elefanten) und Steinwerkzeuge aus der Liang-Bua-Höhle darauf hin, dass Homo floresiensis aktive Jäger waren. Moderne taphonomische Analysen – die Untersuchung von Veränderungen an Knochen nach dem Tod – stellen diese Theorie jedoch ernsthaft in Frage. Wissenschaftler betonen nun, dass die ökologische Nische dieser kleinwüchsigen Hominiden eine andere war.

Konkurrenz mit Komodowaranen

Die Forscher verglichen Verletzungen an Stegodon-Knochen mit Spuren, die beim Fressen von Komodowaranen entstehen. Es stellte sich heraus, dass die Zahnabdrücke dieser riesigen Echsen an den fleischigsten und wertvollsten Teilen der Beute zu finden waren. Spuren von Steinwerkzeugen, die von Homo floresiensis verwendet wurden, fanden sich hingegen hauptsächlich an fleischarmen und „nutzloseren“ Knochenteilen.

Dies verdeutlicht den Ablauf: Zuerst beanspruchten große Raubtiere – Komodowarane – die Beute, und die Hominiden sammelten die Reste ein, nachdem die Raubtiere gesättigt waren. Eine solche Verhaltensstrategie deutet darauf hin, dass sie in ihrem damaligen Ökosystem eher begrenzte und abhängige Lebewesen waren.

Zweifel an der Nutzung von Feuer

Eine weitere wichtige Entdeckung betrifft die Nutzung von Feuer. Zuvor wurden Brandspuren an Knochen als Beweis dafür angeführt, dass „ Hobbits “ Feuer kontrollieren und Nahrung kochen konnten. Bei der erneuten Analyse von Tausenden von Knochenfragmenten wurden jedoch nur an einem einzigen Anzeichen thermischer Einwirkung gefunden. Wissenschaftler vermuten, dass dieser Knochen zufällig oder zu einem späteren Zeitpunkt in die Kulturschicht gelangt sein könnte.

Den Schlussfolgerungen der Studie zufolge waren die kognitiven Fähigkeiten und das Verhalten von Homo floresiensis einfacher als gedacht. Es scheint, dass sie nicht über die Fähigkeiten verfügten, regelmäßig große Tiere zu jagen oder Feuer zu beherrschen, wie es moderne Menschen oder Neandertaler taten.

Diese Nachricht ist von großer Bedeutung für die Anthropologie, da sie zeigt, wie vielfältig und manchmal unerwartet begrenzt die Fähigkeiten verschiedener Zweige der menschlichen Evolution waren. Die kleinwüchsigen Bewohner von Flores erscheinen nun nicht mehr als heldenhafte Jäger, sondern als vorsichtige Lebewesen, die verfügbare Ressourcen nutzten, um in einer hart umkämpften Umgebung zu überleben.