Laut der Nachrichtenseite Zamin.uz, die sich auf ixbt.com beruft, wurde die neueste Flaggschiff-Smartphone-Serie von Huawei, einschließlich des fortschrittlichen Huawei Mate 90 Pro Max, offiziell in China vorgestellt. Dieses Gerät stellt einen bedeutenden Fortschritt in der mobilen Fototechnologie dar, zieht mit seiner einzigartigen modularen externen Kamera die Aufmerksamkeit auf sich und weckt großes Interesse bei Liebhabern mobiler Fotografie. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Funktionen der modularen externen Kamera

Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal des neuen Huawei Mate 90 Pro Max die ungewöhnliche modulare externe Kamera namens Ruiying Z10. Dieses Zubehör, das für die spezielle Collector’s Edition entwickelt wurde, ist mit einem 1-Zoll-RYYB-Sensor, einem kontinuierlichen 10-fachen optischen Zoom und einem Objektiv mit einer Brennweite von 24–240 mm ausgestattet. Zudem variiert die Blende von f/2.0 bis f/4.5, was bei der Aufnahme entfernter Objekte mit dem Smartphone beispiellosen Komfort bietet.

Die integrierte Hauptkamera des Smartphones verfügt ebenfalls über High-Tech-Spezifikationen. Sie verwendet einen 1/1,28-Zoll 50 MP RYYB-Sensor mit optischer Stabilisierung und einer variablen Blende von f/1.4–f/4.0. Zusätzlich sind eine 40 MP Ultraweitwinkelkamera und ein 200 MP Periskop-Telemodul mit optischer Stabilisierung verbaut, die einen 4-fachen optischen, 8-fachen optischen Qualitäts- und 100-fachen digitalen Zoom ermöglichen. Die Farbwiedergabe wird von der Red Maple Kamera der dritten Generation gesteuert.

Display, Leistung und technische Daten

Das Gerät ist mit einem 6,9-Zoll Dual-Layer OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2848×1320 Pixeln ausgestattet. Dank LTPO-Technologie unterstützt dieser Bildschirm eine Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz, wobei die lokale Spitzenhelligkeit bis zu 12.000 Nits erreicht. Dies sorgt für eine extrem klare und helle Darstellung selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.

Das Smartphone verfügt über einen 6800 mAh Akku, der 100 W kabelgebundenes und 50 W kabelloses Schnellladen unterstützt. Versionen mit 16 GB RAM werden vom leistungsstarken Kirin 9050 Pro Prozessor angetrieben, und das Gerät läuft mit dem Betriebssystem HarmonyOS 7.

Das Gehäuse ist gemäß den Standards IP68 und IP69 vollständig gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt. Laut der Quelle begann der Verkauf aller Geräte der Huawei Mate 90 Serie unmittelbar nach der Präsentation auf dem chinesischen Markt.