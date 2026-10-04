Die Geburtenraten weltweit sinken drastisch: Eine wachsende demografische Gefahr

Die Geburtenrate, die für die Aufrechterhaltung einer stabilen Bevölkerungszahl erforderlich ist, ist in vielen Ländern der Welt gesunken. Dieser Trend zeigt sich mittlerweile nicht mehr nur in wohlhabenden Staaten, sondern zunehmend auch in Entwicklungsländern.

Um die Bevölkerungszahl stabil zu halten, müssten im Durchschnitt 2,1 Kinder pro Frau geboren werden. Jüngsten Berechnungen zufolge liegt die Geburtenrate jedoch in mehr als der Hälfte der Länder weltweit – genauer gesagt in über zwei Dritteln der 195 Staaten – unter diesem Wert. Dies berichtete die Zeitung Bild unter Berufung auf Daten der Financial Times.

Der drastische Rückgang der Geburtenraten ist heute kein Phänomen mehr, das nur reiche Länder betrifft. Im Gegenteil: Auch in Entwicklungsländern entwickelt sich dieser Trend zu einer neuen demografischen Entwicklung.

Besonders deutlich wird dies in Thailand. Dort liegt die Geburtenrate bei durchschnittlich 0,78 Kindern pro Frau. Sollte sich die aktuelle Situation so fortsetzen, könnte die Bevölkerung Thailands innerhalb eines Jahrhunderts nahezu verschwinden.

Auch in Mexiko hat sich die Geburtenrate in den letzten 25 Jahren halbiert. Bis 2024 lag der Durchschnitt bei 1,2 Kindern pro Frau. Ein ähnlicher Trend ist auch in afrikanischen Metropolen zu beobachten.

Der Ökonom Jesús Fernández-Villaverde betonte, dass der demografische Rückgang nicht als vorübergehendes Phänomen betrachtet werden könne. Seiner Ansicht nach könnte dieser Prozess über mehrere Generationen anhalten. Dies birgt das Potenzial für schwerwiegende und gefährliche Folgen in der Zukunft.

Der Experte weist darauf hin, dass es nicht nur um den Rückgang der Weltbevölkerung von 8 auf 6 Milliarden Menschen geht. Dieser Prozess könnte langfristig zum vollständigen Aussterben der Bevölkerung führen. Prognosen von Jesús Fernández-Villaverde zufolge wird die Weltbevölkerung in den 2050er Jahren ihren Höchststand erreichen und danach kontinuierlich sinken.

Gleichzeitig altern viele Länder, bevor sie wirtschaftlich ausreichend wohlhabend geworden sind. Länder wie Mexiko und Thailand könnten beispielsweise vor dem Problem stehen, die Kosten einer alternden Gesellschaft decken zu müssen, ohne zuvor den Reichtum eines Landes wie Deutschland oder Japan angehäuft zu haben.

Einer Studie der University of Cincinnati (USA) zufolge könnte die weite Verbreitung von Smartphones einer der Hauptfaktoren für den Rückgang der Geburtenraten sein. Da junge Menschen mehr Zeit mit dem Internet und digitalen Geräten verbringen, bleibt weniger Zeit für persönliche Begegnungen.

Darüber hinaus verschärfen Wirtschaftskrisen, Wohnungsmangel und finanzielle Schwierigkeiten den Rückgang der Geburtenraten zusätzlich.

Zuvor wurde berichtet, dass in Singapur aufgrund der drastisch sinkenden Geburtenraten ein staatlicher Vermittlungsdienst für Partnerschaften eingeführt wurde. Zum ersten Mal seit 60 Jahren wurden im Jahr 2025 weniger als 30.000 Babys geboren.

Gleichzeitig altert die Bevölkerung Singapurs zunehmend. Die Zahl der Todesfälle im Land ist stetig gestiegen und erreichte 2025 etwa 26.500.