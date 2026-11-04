15 Tage visumfreie Einreise nach Thailand für Usbeken: Ist die offizielle Entscheidung in Kraft?

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15 Tage visumfreie Einreise nach Thailand für Usbeken: Ist die offizielle Entscheidung in Kraft?

In sozialen Netzwerken und verschiedenen Informationsquellen verbreiten sich Berichte über die Einführung einer 15-tägigen visumfreien Einreise für usbekische Staatsbürger nach Thailand, was für lebhafte Diskussionen sorgt. Nach Angaben der offiziellen thailändischen Behörden ist diese Regelung jedoch noch nicht vollständig in Kraft getreten und wurde noch nicht umgesetzt – die Initiative befindet sich derzeit noch in der Phase der behördlichen Prüfung und endgültigen Genehmigung.

Für Touristen und unsere Landsleute, die den Kauf von Flugtickets planen, sind die geltenden Regeln und die erwarteten Neuerungen von großer Bedeutung.

Welche Entscheidung wurde getroffen und wen betrifft sie?

Die thailändische Regierung prüft eine Vereinfachung der Visabestimmungen für eine Reihe von Ländern, um den Touristenstrom zu erhöhen:

  • Zustimmung des Nationalkomitees: Auf einer Sitzung des Nationalen Komitees für Tourismuspolitik unter dem Vorsitz des stellvertretenden thailändischen Premierministers Suphadji Suthumphan wurde die Initiative zur visumfreien Einreise für Bürger aus Usbekistan, Belarus, Mexiko und Kolumbien konzeptionell gebilligt.

  • Vorgeschlagene Dauer: Dem Entwurf zufolge ist geplant, usbekischen Staatsbürgern auf thailändischem Staatsgebiet bis zu 15 Tage einen visumfreien Aufenthalt zu gewähren (in einigen offiziellen Quellen wird auch der Vorschlag geprüft, diese Frist auf 30 Tage zu verlängern).

Warum kann man derzeit noch nicht visumfrei fliegen? Die Phasen des Prozesses

Damit die vom Komitee gebilligte Initiative in Kraft treten kann, muss sie noch den offiziellen bürokratischen Weg durchlaufen:

  • Endgültige Prüfung: Der Entwurf muss vom speziellen Komitee für Visumpolitik des Landes detailliert geprüft, vom Ministerkabinett offiziell genehmigt und in der „Royal Gazette“ veröffentlicht werden.

  • Geltende Regelung unverändert: Bis das Dokument in Kraft tritt, müssen usbekische Staatsbürger, die derzeit eine Reise oder Geschäftsreise nach Thailand planen, gemäß der geltenden Gesetzgebung zwingend ein Visum beantragen.

Reisebüros und unabhängigen Reisenden wird empfohlen, irreführenden Nachrichten nicht zu glauben und ausschließlich auf offizielle Ankündigungen des thailändischen Außenministeriums und der Botschaft zu warten, um Probleme an Flughäfen zu vermeiden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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