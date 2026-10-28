Thailand führt visafreie Einreise für Usbeken wieder ein, um Touristen zu halten

·55·Welt
Thailand führt visafreie Einreise für Usbeken wieder ein, um Touristen zu halten

Die thailändische Regierung in Usbekistansieht sich gezwungen, ihre Visapolitik zu überdenken, nachdem die Zahl der Touristen drastisch zurückgegangen ist und Reiseveranstalter ihre Routen geändert haben. Um die Verluste auf dem Tourismusmarkt auszugleichen, die durch die Aufhebung der zuvor geltenden 60-tägigen Visafreiheit entstanden sind, bietet das Königreich nun eine neue Erleichterung an.

Das Tourismusministerium des Landes hat die Initiative ergriffen, für Bürger aus Usbekistan, Mexiko und Kolumbien eine 15-tägige visafreie Einreisewieder einzuführen. Dieses wichtige Thema wird am 9. November auf der Sitzung des thailändischen Visa-Politikausschusses offiziell geprüft.

Warum wurde diese Entscheidung getroffen?

Die drastischen Veränderungen auf dem Tourismusmarkt lassen sich durch folgende Faktoren erklären:

  • Folgen der Aufhebung vom 15. September: Thailand hatte am 15. September unerwartet die 60-tägige visafreie Regelung für usbekische Staatsbürger aufgehoben;

  • Komplexität bei der Visabeschaffung: Die Erschwerung des Antragsverfahrens und der hohe Zeitaufwand wirkten sich negativ auf die Reisepläne der Touristen aus;

  • Reaktion der Reiseveranstalter und die Alternative Vietnam: In Usbekistanbegannen große Reiseveranstalter aufgrund der Visahürden, Thailand-Reisen zu stornieren und ihren Kunden aktiv vietnamesische Urlaubsorte als bequemere Alternative anzubieten;

  • Gefahr des Touristenverlusts: Der Umstand, dass usbekische Touristen in andere asiatische Länder abwanderten, zwang die thailändische Tourismusbranche und das Ministerium zum sofortigen Handeln.

Wann und wie könnte die neue Regelung in Kraft treten?

  • Visafreier Zeitraum: Anstelle der früheren 60 Tage wird nun ein Zeitraum von 15 Tagen vorgeschlagen, der den klassischen Urlaub abdeckt;

  • Datum der Beschlussfassung: Die Initiative am 9. November wird vom Visa-Politikausschuss diskutiert und bei Zustimmung durch entsprechende normative Dokumente bestätigt;

  • Umfang: Neben Usbekistansind auch Mexiko und Kolumbien in dieser Liste enthalten, für die ebenfalls eine visafreie Einreise nach Thailand für bis zu 15 Tage erwartet wird.

Sollte der Vorschlag bei der Sitzung am 9. November angenommen werden, können usbekische Touristen in der Herbst-Winter-Saison wieder ohne komplizierte Visabürokratie in beliebte thailändische Urlaubsorte wie Phuket oder Pattaya reisen.

ThailandVisafreiheitTourismusUsbekistan-ThailandReisebranche
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Thailand hebt visumfreie Einreise für Bürger aus Usbekistan aufThailand hebt visumfreie Einreise für Bürger aus Usbekistan auf3 September 06:15Überraschung für Reisende und neue Beschränkungen: Was hat sich ab dem 15. September in Thailand geändert?Überraschung für Reisende und neue Beschränkungen: Was hat sich ab dem 15. September in Thailand geändert?15 September 10:36Reise nach Moskau für ein Thailand-Visum: Reisen nach Bangkok für Usbeken erschwertReise nach Moskau für ein Thailand-Visum: Reisen nach Bangkok für Usbeken erschwert4 September 13:49Thailands Premierminister entschuldigt sich für die Tötung von Russen in PattayaThailands Premierminister entschuldigt sich für die Tötung von Russen in Pattaya1 August 19:02Strategischer Dialog im Kreml: Was haben Putin und der Präsident von Mosambik vereinbart?Strategischer Dialog im Kreml: Was haben Putin und der Präsident von Mosambik vereinbart?Heute 18:12In den USA für tot erklärtes Kleinkind im Leichenschauhaus lebend gefundenIn den USA für tot erklärtes Kleinkind im Leichenschauhaus lebend gefundenHeute 18:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig