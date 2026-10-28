Die thailändische Regierung in Usbekistansieht sich gezwungen, ihre Visapolitik zu überdenken, nachdem die Zahl der Touristen drastisch zurückgegangen ist und Reiseveranstalter ihre Routen geändert haben. Um die Verluste auf dem Tourismusmarkt auszugleichen, die durch die Aufhebung der zuvor geltenden 60-tägigen Visafreiheit entstanden sind, bietet das Königreich nun eine neue Erleichterung an.

Das Tourismusministerium des Landes hat die Initiative ergriffen, für Bürger aus Usbekistan, Mexiko und Kolumbien eine 15-tägige visafreie Einreisewieder einzuführen. Dieses wichtige Thema wird am 9. November auf der Sitzung des thailändischen Visa-Politikausschusses offiziell geprüft.

Warum wurde diese Entscheidung getroffen?

Die drastischen Veränderungen auf dem Tourismusmarkt lassen sich durch folgende Faktoren erklären:

Folgen der Aufhebung vom 15. September: Thailand hatte am 15. September unerwartet die 60-tägige visafreie Regelung für usbekische Staatsbürger aufgehoben;

Komplexität bei der Visabeschaffung: Die Erschwerung des Antragsverfahrens und der hohe Zeitaufwand wirkten sich negativ auf die Reisepläne der Touristen aus;

Reaktion der Reiseveranstalter und die Alternative Vietnam: In Usbekistanbegannen große Reiseveranstalter aufgrund der Visahürden, Thailand-Reisen zu stornieren und ihren Kunden aktiv vietnamesische Urlaubsorte als bequemere Alternative anzubieten;

Gefahr des Touristenverlusts: Der Umstand, dass usbekische Touristen in andere asiatische Länder abwanderten, zwang die thailändische Tourismusbranche und das Ministerium zum sofortigen Handeln.

Wann und wie könnte die neue Regelung in Kraft treten?

Visafreier Zeitraum: Anstelle der früheren 60 Tage wird nun ein Zeitraum von 15 Tagen vorgeschlagen, der den klassischen Urlaub abdeckt;

Datum der Beschlussfassung: Die Initiative am 9. November wird vom Visa-Politikausschuss diskutiert und bei Zustimmung durch entsprechende normative Dokumente bestätigt;

Umfang: Neben Usbekistansind auch Mexiko und Kolumbien in dieser Liste enthalten, für die ebenfalls eine visafreie Einreise nach Thailand für bis zu 15 Tage erwartet wird.

Sollte der Vorschlag bei der Sitzung am 9. November angenommen werden, können usbekische Touristen in der Herbst-Winter-Saison wieder ohne komplizierte Visabürokratie in beliebte thailändische Urlaubsorte wie Phuket oder Pattaya reisen.