Reise nach Moskau für ein Thailand-Visum: Reisen nach Bangkok für Usbeken erschwert

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Reise nach Moskau für ein Thailand-Visum: Reisen nach Bangkok für Usbeken erschwert

Das Verfahren für Reisen nach Thailand, eines der beliebtesten Reiseziele für Bürger Usbekistans, wurde unerwartet erheblich erschwert. Unsere Landsleute, die ein offizielles elektronisches Visum (E-Visum) für die Einreise beantragen, müssen nun persönlich zur thailändischen Botschaft in Moskau, Russland, reisen, um die Visagebühr zu entrichten. Dieses umständliche Verfahren sorgt für weit verbreitete Kritik und Fragen bei Touristen und Vertretern der Tourismusbranche.

Elektronischer Antrag und Zahlungsanforderung in Moskau: Was sagt das Konsulat?

Usbekistans Berichten des Generalkonsulats in Bangkok und den Medien zufolge umfassen die neuen Regeln folgende wichtige Aspekte:

  • Obligatorische Vorab-Bearbeitung: Usbekische Staatsbürger, die eine Reise nach Thailand planen, müssen vor Reiseantritt einen speziellen Fragebogen über das offizielle thailändische E-Visum-Portal ausfüllen;

  • Botschaftszahlung in Moskau: Nach dem Ausfüllen des Formulars im Online-System wird darauf hingewiesen, dass die Zahlung der Konsulargebühr direkt bei der Botschaft des Königreichs Thailand in Moskau, der Hauptstadt der Russischen Föderation, erfolgen muss;

  • Währung und Zahlungsart: Es wird berichtet, dass Visagebühren bei der Botschaft nur in US-Dollar akzeptiert werden;

  • Zusätzliche Kosten und Unannehmlichkeiten: In Usbekistan Aufgrund des Fehlens einer thailändischen diplomatischen Vertretung und eines fehlenden Fernzahlungssystems sind Touristen mit Reisekosten und Zeitverlust konfrontiert.

Aufgehobene Privilegien für 93 Länder und der zentralasiatische Kontext

Die Maßnahmen der thailändischen Behörden werden mit der Verschärfung der Migrations- und Sicherheitsregeln begründet:

  • Visafreies Regime aufgehoben: Die thailändische Regierung hat das vereinfachte visafreie Regime, das zuvor für 93 Länder, einschließlich Russland und zentralasiatischer Staaten, galt, offiziell aufgehoben;

  • Ausnahme in der Region: Unter den zentralasiatischen Republiken wurde nur für Bürger Kirgisistans als besondere Ausnahme ein Vorzugsregime beibehalten;

  • Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs des Touristenstroms: Aufgrund der Notwendigkeit zusätzlicher Flüge oder komplexer Logistik zur Visabeschaffung wird erwartet, dass sich der Strom usbekischer Reisender auf alternative visafreie Länder (z. B. Malaysia, Indonesien oder Vietnam) verlagert.

Warum hat die thailändische Regierung Ihrer Meinung nach den Besuch der Botschaft in Moskau zur Pflicht gemacht, anstatt Zahlungen per Online-Bankkarte zu akzeptieren? Wird eine solche logistische Hürde das Interesse usbekischer Touristen an diesem Land vollständig dämpfen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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