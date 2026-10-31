Warum bekommen Gen Z weniger Kinder als frühere Generationen?

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Warum bekommen Gen Z weniger Kinder als frühere Generationen?

Laut einer Studie in den USA bekommen Angehörige der heutigen jungen Generation bis zum Alter von 26 Jahren weniger Kinder als frühere Generationen. Beispielsweise haben nur 26 Prozent der 26-jährigen Frauen der Generation Z mindestens ein Kind. Bei den Millennials lag dieser Wert im gleichen Alter bei 47 Prozent, bei der Generation X bei 50 Prozent und bei den Babyboomern bei 46 Prozent.

Die Analyse wurde von Forschern der Federal Reserve Bank of Atlanta auf Basis der Daten des National Survey of Family Growth in den USA durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen der neuen Generation eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, Kinder zu bekommen, als frühere Generationen.

Wissenschaftler erklären dieses Phänomen mit mehreren Faktoren. Unter anderem können finanzielle Schwierigkeiten, wirtschaftliche Instabilität und Zukunftsängste junge Menschen dazu bewegen, die Familiengründung und das Kinderkriegen hinauszuzögern. Zudem wurde festgestellt, dass der Wunsch nach Kindern bei der Generation Z im Vergleich zu früheren Generationen gesunken ist.

Die Studie berücksichtigte auch Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der reproduktiven Gesundheit. Demnach traten bei 18 Prozent der 26-jährigen Frauen der Generation Z Probleme mit der Fruchtbarkeit auf. Bei der Generation der Babyboomer lag dieser Wert im gleichen Alter bei 10 Prozent.

Die Autoren betonen, dass der Rückgang der Geburtenraten nicht allein mit dem fehlenden Kinderwunsch der jungen Menschen erklärt werden kann. Auch wirtschaftliche Bedingungen, persönliche Entscheidungen und medizinische Faktoren spielen eine wichtige Rolle.

Die Studie spiegelt die Situation in den USA wider. Daher lassen sich die Ergebnisse nicht direkt auf junge Menschen in anderen Ländern übertragen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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