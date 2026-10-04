Neue bedrohte Giftfroschart in Ecuador entdeckt

Im Süden Ecuadors haben Wissenschaftler eine neue Froschart entdeckt. Excidobates perplexus genannt, ist dieser nur 15,1 bis 18,3 Millimeter große Amphibienvertreter aufgrund von Lebensraumverlust und illegalem Handel gefährdet. Dies teilte das Nationale Institut für Biodiversität (Inabio) des Landes mit.

Die Forscher identifizierten zwei Populationen der neuen Art. Eine lebt im Einzugsgebiet des Paute-Flusses, die andere im nördlichen Teil des Kondor-Gebirges im Süden. Auch die Färbung der Frösche unterscheidet sich: Die eine Population weist rote Flecken auf schwarzem Grund auf, die andere ist olivgrün mit gelben Punkten. Genetische Analysen bestätigten, dass sie derselben Art angehören.

Wissenschaftler betonen, dass Kupfer-, Gold- und Molybdänabbauprojekte in den Lebensräumen der neuen Art eine Bedrohung für deren natürliche Umgebung darstellen. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Nachfrage auf dem Schwarzmarkt, wo die Frösche als Sammlerobjekte gehandelt werden.

Zur Information: In Ecuador sind 703 Amphibienarten registriert. Excidobates perplexus gehört zur Gruppe der Giftfrösche.