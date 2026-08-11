Video von Tee mit lebendem Frosch in China erschüttert soziale Netzwerke

In den sozialen Netzwerken verbreitet sich ein ungewöhnliches Video, das angeblich in China aufgenommen wurde. Darauf ist zu sehen, wie sich ein lebender Frosch in einem mit Tee gefüllten Glas bewegt, während ein Mann das Getränk durch einen Strohhalm trinkt. Ob das Video tatsächlich einen Brauch zeigt oder nur erstellt wurde, um Aufmerksamkeit zu erregen, ist derzeit unklar.

Der Frosch befindet sich tatsächlich im Tee

Am meisten diskutiert wird, dass sich der Frosch im Glas lebendig bewegt. Gleichzeitig trinkt der Mann das Getränk wie gewohnt durch einen Strohhalm weiter.

Nachdem sich die Aufnahmen verbreitet hatten, fragten sich viele, ob es sich tatsächlich um einen verbreiteten Brauch oder um ein inszeniertes Video handelt.

Hat es etwas mit einer Tradition zu tun?

Einige Quellen versuchen, solche Videos mit der traditionellen chinesischen Medizin oder lokalen Bräuchen in Verbindung zu bringen. Konkrete Informationen, die diese Annahme bestätigen, wurden jedoch nicht vorgelegt.

In der chinesischen Teekultur gibt es zwar Froschmotive, jedoch in einer anderen Form.

• Es gibt keramische Froschfiguren namens „Chachun“;

• sie werden bei Teezeremonien als Dekoration oder traditionelle Gegenstände verwendet;

• das bedeutet nicht, dass lebende Frösche in Tee gesetzt werden.

Ist das Video echt?

Bisher gibt es keine bestätigten Informationen darüber, wo und unter welchen Umständen der Clip aufgenommen wurde. Daher ist es noch zu früh, die Behauptung, dass „das Trinken von Tee mit einem lebenden Frosch in China zu einem weit verbreiteten Trend geworden ist“, als erwiesene Tatsache zu akzeptieren.

Glauben Sie, dass es sich um einen echten Brauch oder eher um Inhalte handelt, die vor allem für mehr Aufrufe erstellt wurden? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie das Video mit Bekannten, die es gesehen haben.