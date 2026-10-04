Familiendrama in Schymkent endet mit dem Tod eines Mannes

Im Stadtviertel Samal-3 in Schymkent endete ein Familienstreit zwischen einem Ehepaar in einer Tragödie. Ersten Informationen zufolge erlitt der Mann während des Streits eine Stichverletzung und verstarb noch am Tatort. Dies teilte die Polizeiabteilung der Stadt Schymkent mit.

Nach Angaben der Polizei laufen derzeit die vorgerichtlichen Ermittlungen zu dem Vorfall. Die Frau wurde als Tatverdächtige festgenommen und in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht. Die Ermittler klären derzeit alle Einzelheiten des Konflikts.

Lokalen Medienberichten zufolge hinterlässt der Verstorbene zwei minderjährige Töchter. Nachbarn gaben an, dass der Streit möglicherweise dadurch ausgelöst wurde, dass der Ehemann seine Frau beim Gebet gestört habe. Die Strafverfolgungsbehörden haben diese Version jedoch bisher nicht offiziell bestätigt.