Frau in Schymkent spendet ihrem schwerkranken Ehemann eine Niere

In der kasachischen Stadt Schymkent spendete eine Frau namens Aigul ihrem schwer erkrankten Ehemann Nurjan eine Niere. Nach der am 21. Oktober im städtischen Klinikum Nr. 1 durchgeführten Transplantation wurde mitgeteilt, dass der Zustand des Ehepaares stabil sei. Dies berichtete Otyrar.kz .

Wie bekannt wurde, begannen Nurjans gesundheitliche Probleme im August dieses Jahres. Er erlitt an seinem Arbeitsplatz einen Herzstillstand und einen klinischen Tod. Bei dem Mann, der notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde ein schweres Nierenversagen festgestellt. Daraufhin wurde er einer Dialysebehandlung unterzogen.

Ursprünglich war geplant, dass Nurjans leibliche Schwester als Spenderin fungiert. Die medizinischen Untersuchungen ließen dies jedoch nicht zu. Daraufhin beschloss seine Ehefrau Aigul, als Spenderin einzuspringen.

Nachdem das Ehepaar die notwendigen medizinischen Untersuchungen durchlaufen hatte, bereiteten sie sich etwa einen Monat lang auf die Operation vor. Die am 21. Oktober durchgeführte Transplantation verlief erfolgreich.

Laut dem Transplantationschirurgen Rahimjan Scholdibekow zeigten sich nach der Operation positive Veränderungen in den Laborwerten des Patienten. Insbesondere sank der Kreatininwert im Blut auf 70 und der Harnstoffspiegel auf 3,5.

Derzeit ist der Zustand der Spenderin Aigul und ihres Ehemannes Nurjan stabil. Vor ihnen liegen nun die Rehabilitationsphase und die weitere ärztliche Überwachung.