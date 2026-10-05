Als Frau verkleideter Mann, bekannt als „Moskito“, wegen Mordes an 16 Menschen festgenommen

Ein Mann, der verdächtigt wird, für den Tod von 16 Menschen in einer abgelegenen Region Brasiliens verantwortlich zu sein, versteckte sich jahrelang in dichten Wäldern, um einer Festnahme zu entgehen. Die Polizei nahm ihn nach einer zweitägigen Suche fest.

Der Polizeibeamte Douglas Garcia teilte mit, dass die Operation zur Suche nach dem 33-jährigen Jorlan Lopes da Silva am 13. September abgeschlossen wurde. Gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press erklärte der Ermittler, dass sich der Verdächtige in dichtem Gebüsch im Wald versteckt und provisorische Unterkünfte errichtet habe.

Die Morde, die mit da Silva in Verbindung gebracht werden, ereigneten sich in den letzten drei Monaten in der dünn besiedelten Region Mulungu im Bundesstaat Paraíba im Nordosten Brasiliens.

Die Anwohner nannten den Verdächtigen aufgrund seines hageren und schwächlichen Körperbaus „Moskito“. Ermittler Garcia betonte, dass es gerade sein äußeres Erscheinungsbild und seine Gewohnheit, im Wald zu leben, ihm ermöglicht hätten, sich lange Zeit vor der Polizei zu verstecken.

„Jorlan lebte hauptsächlich im Wald. Deshalb war es sehr schwierig, ihn zu finden und die Verbrechen, die zunächst nicht miteinander in Verbindung zu stehen schienen, mit ihm zu verknüpfen“, sagte Garcia.

Die Ermittler gaben an, dass sie da Silva mit weiteren Verbrechen in Verbindung bringen konnten, nachdem er einen 18-Jährigen auf einem öffentlichen Platz angegriffen hatte. Der Verdächtige selbst behauptet, nur gegen Kriminelle vorgegangen zu sein. Die im Laufe der Ermittlungen gesammelten Beweise stützen diese Behauptung jedoch nicht.

Garcia betonte, dass da Silva mittlerweile Informationen über weitere Verbrechen gegeben habe, die über die ursprünglichen Anklagepunkte hinausgehen. Da die Ermittlungen in einigen Fällen jedoch noch andauern und andere Sachverhalte erneut geprüft werden, wurden keine weiteren Details bekannt gegeben.

Die Polizei hält die Identität der Opfer sowie Informationen zu deren Tod derzeit noch geheim. Diese Maßnahme dient dazu, die laufenden Ermittlungen und das Gerichtsverfahren nicht zu gefährden.

Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war der Verdächtige mit einem schwarz-weiß gestreiften Kleid, einer Perücke und lackierten Fingernägeln maskiert. Er hatte zudem ein Baby bei sich. Die Strafverfolgungsbehörden bestätigten, dass das Kind nicht mit dem Mann verwandt ist, machten jedoch keine weiteren Angaben zu diesem Vorfall.

Ermittler Garcia berichtete, da Silva habe sich als sehr ungewöhnliche Persönlichkeit dargestellt und behauptet, seinen ersten Mord bereits im Alter von 13 Jahren begangen zu haben.

Nach Angaben der Polizei entschied sich der Verdächtige zu der Verkleidung, da er sein provisorisches Versteck im Wald nicht mehr erreichen konnte. So versuchte er, sich mit einer Perücke und Frauenkleidung zu tarnen, wurde jedoch schließlich gefasst.

Die Polizei hatte zuvor erklärt, dass da Silva Mitglied einer kriminellen Bande gewesen sei, die für den Tod Dutzender Menschen in der Region verantwortlich war. Der Verdächtige bestreitet jedoch eine Verbindung zu lokalen kriminellen Gruppen. Nach seiner Festnahme beschrieb er sich gegenüber den Ermittlern als jemand, der einen „persönlichen Krieg“ führe.

Die Region Mulungu, in der die Verbrechen stattfanden, liegt etwa 2500 Kilometer (1553 Meilen) nördlich von Rio de Janeiro.

Derzeit prüft die Polizei weitere mögliche Verbrechen, die mit da Silva in Verbindung stehen könnten. Die Ermittler gleichen seine Aussagen mit den vorliegenden Beweisen ab, um die Hintergründe der Fälle weiter aufzuklären.