„Neues US-Gebiet“: Trump veröffentlicht Karte der Straße von Hormus

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich durch einen unerwarteten geopolitischen Wirbel weiter verschärft. US-Präsident Donald Trump demonstrierte anhand einer Karte seine Absicht, die Straße von Hormus, die wichtigste Verkehrsader des weltweiten Ölhandels, unter die Kontrolle Washingtons zu bringen. Teheran reagierte auf diesen Schritt des US-Präsidenten mit einer äußerst scharfen und offenen Warnung — welche Folgen könnte eine neue Konfrontation zwischen den Seiten haben?

Trumps sensationelle Karte auf Truth Social

Der US-Präsident veröffentlichte auf seiner Truth Social offiziellen Seite in den sozialen Medien eine Karte mit der Straße von Hormus und bezeichnete sie als „neues US-Gebiet“. Bereits zuvor, am 14. August, hatte Trump den Plan offiziell erwähnt und erklärt, die Straße werde nach dem Ende der militärischen Konfrontation mit dem Iran zu US-Gebiet erklärt.

Diese Erklärung löste den Zorn der Führung in Teheran aus, die seit Langem die vollständige Vorherrschaft über die strategische Wasserstraße beansprucht.

„Die Straße von Hormus kann weder durch einen Tweet noch durch einen Flugzeugträger, einen Befehl oder eine Wahlkampfrede erobert werden. Trumps Irrtum wird bald entweder korrigiert, oder wir werden die Fehler dieses fehlgeleiteten Mannes selbst korrigieren!“ — Kazem Gharibabadi, stellvertretender Außenminister des Iran

Hormus und der Persische Golf: Die wichtigste Chronologie der Spannungen

Datum / Ereignis Position der USA (Trump) Reaktion des Iran Erklärung vom 14. August Absicht, die Straße künftig zu US-Gebiet zu erklären Klare Zurückweisung in der Frage der territorialen Integrität Beitrag auf Truth Social Karte der Straße mit der Aufschrift „neues US-Gebiet“ veröffentlicht Trump wurde als „fehlgeleiteter Mann“ bezeichnet und ernsthaft bedroht Streit um den Namen des Golfs Wollte ihn zunächst „Arabischer Golf“ nennen, ruderte dann zurück Besteht entschieden auf der Beibehaltung des Namens „Persischer Golf“

Politische Konfrontation hinter geografischen Bezeichnungen

Obwohl viele arabische Staaten im Nahen Osten das Gewässer „Arabischer Golf“ nennen wollen, betrachtet der Iran die Bewahrung des tausend Jahre alten historischen Namens — „Persischer Golf“ — als eine Frage des Nationalstolzes.

Im vergangenen Jahr versuchte die Trump-Regierung, den Namen zu ändern, gab diesen Plan jedoch nach dem heftigen Widerstand Teherans vorübergehend auf. Nun treibt die direkte Darstellung der Wasserstraße als „US-Gebiet“ das Risiko einer neuen militärischen Konfrontation im Persischen Golf auf die Spitze.

Was denken Sie: Ist Trumps Karte lediglich politischer Druck und Informationsmanipulation, oder könnte an der Straße von Hormus tatsächlich ein großer Krieg ausbrechen?

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