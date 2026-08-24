36-jähriger FIDE-Manager Sergey Indeykin nach Mückenstich verstorben

Sergey Indeykin, ein Betriebsleiter beim Weltschachverband FIDE, ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Ersten Informationen zufolge starb er an den Folgen eines Mückenstichs, durch den er sich während einer Dienstreise in Nigeria mit Malaria infizierte.

Indeykin war seit 2021 im FIDE-System tätig. Er war maßgeblich an der Organisation der renommiertesten Schachturniere der Welt beteiligt.

Während seiner Laufbahn wirkte er an der Organisation bedeutender Veranstaltungen mit, darunter:

Weltmeisterschaften;

Weltpokal;

Kandidatenturniere;

sowie Weltmeisterschaften im Schnellschach und Blitzschach.

Aufgrund seiner Aufgaben bei der Turnierorganisation reiste Sergey Indeykin häufig ins Ausland. Seine Reise nach Nigeria war seine letzte.

Ersten Berichten zufolge war Malaria die Todesursache.