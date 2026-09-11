Heute, der 11. September, ist ein Datum, das mit bedeutenden Ereignissen, Entdeckungen und Geburten berühmter Persönlichkeiten aus verschiedenen Epochen verbunden ist. Während einige Ereignisse die Weltgeschichte veränderten, sind andere mit Dingen verbunden, die uns im Alltag noch heute begegnen.

Der 11. September bleibt als schmerzhafte Erinnerung in der Geschichte, insbesondere aufgrund der Terroranschläge in den USA im Jahr 2001. Gleichzeitig fanden an diesem Datum auch andere Ereignisse aus der Forschung, dem Verkehr und der Kultur statt.

2001 — 11. September, der Tag, der die Weltgeschichte veränderte

Am 11. September 2001 entführten Mitglieder der Terrororganisation Al-Qaida vier Passagierflugzeuge in den USA. Zwei wurden in das World Trade Center in New York gesteuert, eines in das Pentagon. Das vierte Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab.

Infolge der Anschläge kamen fast 3.000 Menschen ums Leben. Dieses Ereignis hatte enorme Auswirkungen auf die Innen- und Außenpolitik der USA, das internationale Sicherheitssystem und die Ausrichtung der Weltpolitik in den folgenden Jahrzehnten.

Im Jahr 2026 jährt sich diese Tragödie zum 25. Mal. Heute finden in den USA Gedenkfeiern für die Opfer statt.

1609 — Henry Hudson erreichte das Gebiet von New York

Der 11. September ist auch mit einer anderen historischen Reise verbunden.

Im Jahr 1609 erreichte der englische Seefahrer Henry Hudson das Gebiet des heutigen New York und erforschte den Fluss, der später nach ihm benannt wurde.

Aus diesem Grund wird dieses Ereignis in einigen Kalendern als die „Entdeckung der Insel Manhattan“ verzeichnet. Jedoch sollte der Ausdruck „die Insel entdeckt“ mit Vorsicht verwendet werden: Auf dem Gebiet von Manhattan lebten indigene Völker lange vor den Europäern. Hudsons Expedition war jedoch ein wichtiges Ereignis aus der Sicht der europäischen geografischen Forschung.

Das wahre Datum des Facettenglases — 1943

Eine der interessanten Informationen zum 11. September ist die Geschichte des berühmten Facettenglases .

Hier gibt es eine wichtige Korrektur: Obwohl in einigen Kalendern 1945 angegeben ist, wird in Quellen festgehalten, dass das erste sowjetische Facettenglas in der Glasfabrik Gus-Chrustalny am 11. September 1943 hergestellt wurde.

Sein Design wird oft mit der Bildhauerin Wera Muchina in Verbindung gebracht. Später wurde das Facettenglas zu einem der bekanntesten Alltagsgegenstände der Sowjetzeit.

1985 — Eine neue Ära am Südbahnhof Taschkent

Der 11. September taucht auch in Informationen zur Geschichte von Taschkent auf.

Der Südbahnhof Taschkent wurde 1963 erbaut, und 1985 wurde der Bahnhofskomplex grundlegend rekonstruiert. Diese Tatsache ist auch in den offiziellen Archivunterlagen des Eisenbahnsystems von Usbekistan vermerkt.

Daher ist es „der Bahnhof wurde am 11. September 1985 in Betrieb genommen“ als präzise Angabe ohne Quelle weniger korrekt, als zu schreiben: „1985 wurde der Südbahnhof rekonstruiert“.

Später wurde der Bahnhof erneut modernisiert und nach einer umfassenden Rekonstruktion im Jahr 2018 wieder in Betrieb genommen.

1965 — Bashar al-Assad wurde geboren

Am 11. September 1965 wurde der ehemalige Präsident Syriens, Bashar al-Assad , in Damaskus geboren.

Er war von 2000 bis 2024 Präsident von Syrien. Im Dezember 2024 wurde seine Regierung gestürzt und seine Amtszeit endete.

Daher ist es in heutigen Kalendern nicht korrekt, ihn als „Präsident von Syrien“ zu führen. Er ist der ehemalige Präsident von Syrien.

11. September: Ein Datum, verschiedene Erinnerungen

Das heutige Datum vereint historisch sehr unterschiedliche Ereignisse.

Jahr Ereignis 1609 Henry Hudson erforschte das Gebiet des heutigen New York 1943 Das erste Exemplar des berühmten Facettenglases wurde hergestellt 1965 Bashar al-Assad wurde geboren 1985 Der Südbahnhof Taschkent wurde grundlegend rekonstruiert 2001 Die Terroranschläge vom 11. September fanden in den USA statt

Die wichtigste Lektion des heutigen Tages

Der 11. September ist nicht nur ein Datum im Kalender. Er verkörpert sowohl den Weg der Entdeckung und des Fortschritts der Menschheit als auch schwere historische Tragödien.

Der wahre Wert historischer Daten liegt nicht im bloßen Auswendiglernen, sondern darin, die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen.

Heute ist der 11. September. Sowohl die Tragödie, die vor 25 Jahren die Weltgeschichte veränderte, als auch geografische Reisen vor Jahrhunderten und wichtige Veränderungen in der Geschichte von Taschkent fallen auf diesen Tag.