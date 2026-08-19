„Die blutigen Spuren der Assad-Familie“: Cousin des ehemaligen syrischen Präsidenten zum Tode verurteilt

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„Die blutigen Spuren der Assad-Familie“: Cousin des ehemaligen syrischen Präsidenten zum Tode verurteilt

Foto: Syrisches Justizministerium

In Damaskus ist der aufsehenerregende Prozess gegen die ehemalige Elite der Assad-Dynastie zu Ende gegangen: Wasim Assad, ein Cousin des ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, wurde offiziell zum Tode verurteilt. Welche schrecklichen Verbrechen stehen hinter diesem harten Urteil gegen den Anführer blutiger Gruppen, die einst das Land in Angst und Schrecken versetzten?

Kriegsverbrechen und Folter: Das Urteil des Gerichts

Die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete, dass das Strafgericht der Stadt Damaskus Wasim Assad der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, der massenhaften Folter und brutaler Morde für schuldig befunden habe.

Nach dem Urteil werden sein gesamtes bewegliches und unbewegliches Vermögen zugunsten des Staates eingezogen:

„Es wurde vollständig nachgewiesen, dass Wasim Assad bewaffnete Gruppen gründete und anführte, die mit der von Baschar al-Assads Bruder Mahir al-Assad kommandierten 4. Division verbunden waren. Er war unmittelbar an den seit 2011 in Ost-Ghuta und Mleiha durchgeführten blutigen Operationen beteiligt, die zum Tod von Zivilisten führten.“

Aus der Anklageschrift des Gerichts

Der Prozess gegen Wasim Assad und die wichtigsten Fakten

Aspekt

Einzelheiten und Gerichtsentscheidung

Hauptvorwürfe

Kriegsverbrechen, Folter, Mord, Entführung

Verhängtes Urteil

Todesstrafe (sowie Einziehung des Vermögens)

Zusätzliche Strafen

Wegen Betrugs und schwerer Körperverletzung (durch das Todesurteil abgegolten)

Freigesprochene Anklagepunkte

Schmuggel und Drogenhandel (mangels ausreichender Beweise)

Zeitpunkt der Festnahme

21. Juni 2025 (an der syrisch-libanesischen Grenze)

Der nach Russland geflohene Baschar al-Assad und die in Abwesenheit verhängten Urteile

Es sei darauf hingewiesen, dass genau dieses Gericht erst eine Woche zuvor — am 11. August 2026 — auch gegen den ehemaligen Diktator Baschar al-Assad, seinen Bruder Mahir al-Assad und mehrere hochrangige Vertreter des Regimes in Abwesenheit die Todesstrafe verhängt hatte.

Nachdem das Assad-Regime im Dezember 2024 vollständig gestürzt worden war, flohen der ehemalige Präsident und sein Bruder nach Russland, wo sie politisches Asyl erhielten. Der an der libanesischen Grenze festgenommene Wasim Assad wurde jedoch zum ersten Vertreter der Familie, der persönlich vor Gericht zur Verantwortung gezogen wurde.

Glauben Sie, dass die strafrechtliche Verfolgung der Assad-Familie und ehemaliger Regimevertreter die lang ersehnte Gerechtigkeit und Stabilität in Syrien wiederherstellen kann?

Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie dieses historische Ereignis der Weltpolitik mit Ihren Angehörigen!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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