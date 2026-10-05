„Manchester City“ und der Torjäger der norwegischen Nationalmannschaft Erling Haaland stellt in seiner Heimat nicht nur auf dem Fußballplatz Rekorde auf, sondern verändert auch die Dynamik des gesamten Konsummarktes. Wie das angesehene britische Magazin talkSPORT berichtet, hat der Auftritt des Starstürmers zu einem plötzlichen und beispiellosen Anstieg des Karottenverkaufs in ganz Norwegen geführt.

Analysten des Lebensmittelmarktes bewerten dieses Phänomen als modernes Marketing-Phänomen, das den starken psychologischen Einfluss berühmter Sportler auf das gesellschaftliche Verhalten verdeutlicht.

+600 Tonnen Ware und ein Sprung von 25 Prozent

Laut den Berechnungen der führenden norwegischen Lebensmittelexpertin Iselin Sagen haben die Zahlen selbst Experten überrascht:

25 Prozent Wachstum: Im Juli 2026 stieg das Verkaufsvolumen von Karotten im Land im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel;

Zusätzliche 600 Tonnen: Um die Nachfrage der Verbraucher zu decken, wurden zusätzlich zum üblichen Bedarf etwa 600 Tonnen Karotten auf den Markt gebracht.

Haaland im LKW: Wie hat der Werbespot funktioniert?

Sagen betont, dass hinter diesem unerwarteten Anstieg direkt die Werbekampagne mit Erling Haaland steckt:

Inhalt des Spots: In einem Videoclip, der kurz vor den Weltmeisterschaftsspielen regelmäßig im Lokalfernsehen ausgestrahlt wurde, ist Haaland zu sehen, wie er in einem LKW sitzt und genüsslich eine Karotte isst;

Ein Vorbild für die Jugend: „Es ist wissenschaftlich schwer zu beweisen, dass dies allein sein Verdienst ist, aber Fakt ist: Haaland ist ein riesiges Vorbild für Jugendliche und Erwachsene in Norwegen. Viele eifern seinem Lebensstil, seiner Ernährung und seiner Diät nach. Er stand im Mittelpunkt dieser Kampagne und das Ergebnis war deutlich sichtbar“, kommentierte Iselin Sagen die Situation.

Auch die Leistung auf dem Platz ist auf höchstem Niveau

Der 26-jährige norwegische Stürmer, der zum Botschafter für gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil geworden ist, fungiert auch auf dem grünen Rasen tadellos als Tormaschine:

In der laufenden Saison erzielte Haaland in den ersten 5 Spielen 5 Tore in der englischen Premier League;

Der Stürmer führt derzeit die Torschützenliste der Premier League souverän an.

Das Phänomen Erling Haaland beweist einmal mehr, dass der Status eines echten globalen Superstars nicht nur Millionen Fans in die Stadien lockt, sondern auch Trends für gesunde Ernährung in einem ganzen Land mühelos prägen kann.