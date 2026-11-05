13 Tore in 9 Spielen! Erling Haaland stellt seinen persönlichen Rekord auf

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13 Tore in 9 Spielen! Erling Haaland stellt seinen persönlichen Rekord auf

Im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League in Deutschland zwischen RB Leipzig und Manchester Cityging das Spiel (2:3) nicht nur durch die Aufholjagd der Engländer in die Geschichte ein, sondern auch durch einen weiteren phänomenalen Rekord von Erling Haaland. Der norwegische Torjäger, der in der 78. Minute den Siegtreffer erzielte, bewies einmal mehr, dass er der wahre „Schreck“ des deutschen Klubs ist.

Obwohl das Spiel intensiv und schwierig war, kehrten die „Citizens“ mit drei wichtigen Punkten aus der Auswärtspartie zurück, während Haaland seine persönliche Bestmarke verbesserte.

Bestwert gegen einen Gegner: 9 Spiele und 13 Tore

Dass der norwegische Scharfschütze das Tor von Leipzig trifft, ist längst zu einer unaufhaltsamen Tradition geworden:

  • Phänomenale Statistik: Haaland hat in allen offiziellen Wettbewerben gegen RB Leipzig insgesamt in 9 Spielen auf dem Platz gestanden und dabei 13 Treffer erzielt;

  • Karriere-Höchstwert: Dieser Wert ist für Haaland das beste und produktivste Ergebnis gegen einen einzelnen Gegner in seiner gesamten Karriere in den europäischen Top-5-Ligen;

  • Konstante Torgefahr: Egal für welchen Verein er spielt (Borussia Dortmund oder Manchester City), er bleibt das größte Kopfzerbrechen für die Leipziger Defensive.

Von der „Red Bull“-Familie bis zur Spitze bei Manchester City

Auch seine Vergangenheit spielt eine wichtige Rolle dabei, dass Haaland gegen diesen Klub besonders motiviert aufläuft:

  • Der Durchbruch bei Salzburg: Der Torjäger glänzte einst beim österreichischen Klub Red Bull Salzburg, der ebenfalls zur Red-Bull-Holding gehört, und zog so die Aufmerksamkeit der europäischen Spitzenklubs auf sich;

  • Stationen in Deutschland und England: Nachdem der Stürmer seine Torjägerqualitäten in der Bundesliga bei Borussia Dortmund unter Beweis gestellt hatte, wechselte er 2022 zu Manchester City;

  • Europas Spitze: Der Stürmer, der seine Glanzmomente auch beim englischen Klub fortsetzt, gewann mit dem Team den Champions-League-Titel und behält derzeit den Status als gefährlichster Angreifer des Kontinents.

Der erfolgreiche Auftritt in Deutschland brachte City nicht nur 9 Punkte in der Gruppe ein, sondern setzte auch Haalands Weg zum nächsten „Goldenen Schuh“ fort.

Erling HaalandManchester CityRB LeipzigUEFA Champions LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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